"Болячки, возраст": На последних концертах Юра Шатунов жаловался зрителям на вирусы и усталость

Каждый из концертов артист отрабатывал на совесть Фото: Анатолий ЖДАНОВ

36 концертов дал с начала года Юрий Шатунов, еще 19 были запланированы на осень.

Последний тур у него проходил по Подмосковью: восемь городов за три недели, Зеленоград, Калуга, Люберцы, Подольск…

«Юра, ты – лучший!» - кричали ему на каждом концерте. Артист всегда охотно общался со зрителями, охотно шутил, посылал воздушные поцелуи, но всегда подчеркивал: «Единственная женщина, которую я боготворю – это моя жена».

Каждый из концертов артист отрабатывал на совесть: пел и танцевал, как в последний раз, то и дело призывая зал «зажигать» дальше. Но последние выступления давались ему нелегко:

- Надо передохнуть. Старость – не радость. Я вот недавно операцию на глаза сделал, теперь вдаль вижу хорошо, а вблизи ни фига, - рассказал он поклонникам в Калуге, словно извиняясь за то, что не всегда с легкостью может прочитать записки, которые они передавали к сцене.

- Да, болячки, возраст… Хочу еще раз извиниться за перенос концерта в Подольске. Вирусы никто не отменял, они «нахлобучивают» – и все, - говорил Юрий Шатунов со сцены.

Ведь часть поклонниц в итоге не смогла попасть на этот его концерт: изначально на сцене ДК «ОКТЯБРЬ» в Подольске он должен был выступить 5 июня, но из-за болезни шоу перенесли на 20-е число. Этот концерт стал последним в жизни артиста.

Вечером 22 июня он почувствовал себя плохо, артиста отвезли в больницу, медики полтора часа боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

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