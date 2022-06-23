Юрия Шатунова убили бесконечные суды? Юрист объяснил, кто теперь сможет претендовать на его песни

Юрист Александр Карабанов объяснил, кто сможет претендовать на песни Юрия Шатунова Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Лидера "Ласкового мая" Юрий Шатунов не стало в ночь на 23 июня. Артист скоропостижно скончался в больнице Домодедово. Сердце остановилось.

За два дня до смерти Юрий Шатунов ликовал, писал радостные посты о победе за хиты "Белые розы" и "Седая ночь". Напомним, последние несколько лет Юрий Шатунов воевал с бывшим продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным за права на песни. Суд 20 июня разрешил музыканту исполнять легендарные хиты группы на своих концертах.

- Все, что пытается сделать против меня Андрей Разин – судороги предсмертные. То, что он предъявляет, что Кузя (прим. Сергей Кузнецов, автор песни "Белые розы") передавал права ему еще в 1992 году - обман. Я Кузю знаю дольше, чем Разина, он так не сделал бы, - говорил после суда Юрий Шатунов.

Разин остался недоволен решением и хотел обжаловать. Но адвокат Юрий Шатунова говорила, что это бессмысленно, так как Андрей Разин принес в суд поддельные бумаги, которым не поверили даже судьи.

Фанаты, узнавшие о смерти кумира, считают, что суды отразились на здоровье артиста.

- Думаю, что это не случайность, когда Юрий получил в длительной борьбе свои права на песни у Разина и вдруг через два дня умирает. Суды явно пошатнули его здоровье. Организм был в стрессе, но продолжал работать, а тут победа и болячки активизировались, - написал в соцсетях фанат Дмитрий Смелый.

Сейчас, когда основные суды позади, и авторские права все получены, Юрий Шатунов мог отправиться в большой тур, исполняя всеми любимые хиты. Он планировал осенние гастроли по городам Сибири и Германии. Но жизнь артиста оборвалась.

Юристы говорят, что борьба Юрия Шатунова за права на песни не была зря, так как хиты "Ласкового мая" остались в семье артиста.

- Кому достанутся авторскими правами на песни?

- После смерти человека будет заведено наследственное дело. Если у него есть какие-то активы имущественного и неимущественного характера, в частности авторские на песни, тогда в формате нотариального определения будет обозначен наследник. Именно наследник, закрепленный с очередностью, определенной в законе, будет в полной мере распоряжаться авторскими правами на песни, - рассказал kp.ru юрист Александр Карабанов.

- А как именно?

- Все, что угодно. Разрешать использовать в кафе, на мероприятиях, концертах, предоставлять возможность исполнять кому-то другому. Дать их в аренду, даже продать.

- А автор песни "Белые розы" Сергей Кузнецов может претендовать на права?

- Нет. Если автор продал песню, то никаких прав на нее он не имеет. Это аналогия такая: человек, который построил дом и продал его, уже не имеет никаких прав на него.

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