Почему не стыдно признаться в любви к песням Юры Шатунова

Юра существовал в рамках очень специфического жанра, который с некоторой натяжкой можно назвать советским поп-панком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй половине 80-х, когда на поп-просторы СССР внезапно выплыл "Ласковый май", слушать сиротский бой-бэнд среди продвинутой молодежи считалось дурным тоном. Если ты крутой чел, изволь декларировать симпатии к западной музыке - "Депеш Мод", "Дюран Дюран", "Металлика", ну а патриотически настроенным меломанам предлагалось любить "Кино" и "Наутилус". Напеваешь "Белые розы" - стало быть, лох, недостойный уважения человек. И даже если нравилось что-то из "майского" репертуара (вот, к примеру, "Розовый вечер" - ну симпатичная же песенка!), признаваться в этом было стыдно и даже опасно - кому охота быть записанным в гопники? Отношение к "Ласковому маю" и его основному фронтмену Шатунову сложилось автоматически: низкопробная фигня, недостойная внимания высоколобых интеллектуалов.

Спустя годы один такой высоколобый интеллектуал, то бишь ваш покорный слуга, уже в статусе журналиста "Комсомолки" попал на съемки разухабистого комедийного сериала "Счастливы вместе". По сюжету в гости к Гене Букину и его друзьям должен был заглянуть звездный персонаж - им как раз и оказался Юрий Шатунов, на тот момент уже взрослый, слегка погрузневший мужчина под сорок.

По сценарию Юра, игравший самого себя, входил в комнату, где на кровати лежало несколько полураздетых людей, и говорил: Э-э, нет, я в групповом сексе не участвую, потом на генетическую экспертизу денег не напасешься!". Крохотный эпизод снимали несколько часов: Юре никак не давалось слово "генетическую" - произнести его четко и разборчиво он смог примерно с пятнадцатого дубля. Наблюдая всё это, мы с коллегами-журналистами из других изданий надменно ухмылялись - дескать, ну, все понятно, как был Юра детдомовским дурачком, так им и остался!

После затянувшихся съемок состоялось личное общение с "дурачком", и вот тут-то меня и ждал сюрприз. Шатунов оказался милейшим парнем, невероятно скромным и даже застенчивым, что выглядело удивительно для человека, большую часть жизни пребывающего в статусе звезды национального масштаба. Казалось, Юра только сегодня утром проснулся, узнал о своей популярности и жутко испугался, испытывая лишь одно желание - подарить всю эту славу кому-нибудь другому. Более искреннего и антизвездного человека, признаюсь честно, встречать никогда не доводилось.

Естественно, с тех пор пренебрежение по отношению к Шатунову сменилось симпатией и даже уважением. Да, всю свою творческую жизнь (а она, несмотря на раннюю смерть, была весьма длинной) Юра существовал в рамках очень специфического жанра, который с некоторой натяжкой можно назвать советским поп-панком (как когда-то "Секс Пистолз", "майские" пацаны нахально выступали, не умея ни петь, ни музицировать). Но именно Шатунов был лицом этого жанра (кто сейчас помнит других солистов "Ласкового мая", которых в группе был миллион?), именно он стабильно поднимал стадионы на ностальгических концертах, именно о нем сняли фильм (в картине "Ласковый май" Юру сыграл ставший впоследствии знаменитым Сергей Романович), именно о нем и его песнях сочиняли анекдоты ("А что, если ночь поседела только потому, что Юра Шатунов доверял ей свои тайны?"). Это ли не свидетельство того, что скромный и застенчивый парень с не самым выдающимся голосом свое место в истории застолбил? И трагическая смерть в расцвете лет, порой помогающая артистам менее значимым набрать вистов, в данном случае лишь подтверждает очевидное - Шатунов был важнейшей составляющей той непростой части биографии нашей страны, когда на смену одного мироустройству пришло другое, а озвучено все это было "Белыми розами" и "Розовым вечером". Хорошей, кстати, песней, она мне всегда нравилась - сейчас в этом уже точно не стыдно признаться...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Умер Юрий Шатунов: солисту «Ласкового мая» было 48 лет

Умер Юрий Шатунов, солист группы «Ласковый май» (подробности)

Смерть Шатунова полгода назад предсказал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин

В январе 2022 года Разин просил экс-солиста остановить концертную деятельность и подумать о детях (подробности)