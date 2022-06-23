Певец Юрий Шатунов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Певец Юрий Шатунов умер на пороге больницы 23 июня. Музыканту стало плохо во время отдыха с друзьями на даче в Подмосковье. Сначала приятели решили, что у артиста прихватило живот. Когда же ему стало так плохо, что он не мог сам передвигаться, его повезли в больницу.

В Растуновскую больницу Подмосковья Юрия Шатунова доставили в очень тяжелом состоянии. Его дважды вырвало при осмотре, пишет сайт mk.ru. Пациенту сделали кардиограмму, которая подтвердила инфаркт.

У экс-солиста группы "Ласковый май" случился трансмуральный инфаркт. Перед смертью вокалист жаловался на острую боли в груди. "У меня спазм", - только и успел произнести побелевший Шатунов.

Стоит отметить, что вероятность летального исхода при трансмуральном инфаркте выше, чем при других его разновидностях. "Трансмуральный инфаркт - это значит, что вся стенка сердца повреждена. Это глубокий инфаркт на всю длину, при котором шанс выжить меньше", - поделился подробностями недуга врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.

По его словам, бывает внезапная сердечная смерть в течение первого часа. Тогда оказать пациенту необходимую помощь намного сложнее.