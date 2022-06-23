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23 июня 2022 10:53

Странные нестыковки в обстоятельствах смерти Юрия Шатунова: что скрывают близкие артиста

Главврач больницы, где умер Юрий Шатунов, заявил, что спасти артиста было невозможно
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Главврач больницы, где умер Юрий Шатунов, заявил, что спасти артиста было невозможно

Главврач больницы, где умер Юрий Шатунов, заявил, что спасти артиста было невозможно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоропостижная смерть Юрия Шатунова оказалась полна не только горечи, но и загадок. Официальный представитель певца Аркадий Кудряшов, который провел с ним последние часы жизни, разослал по СМИ короткое сообщение: "Сегодня ночью в карете "скорой помощи" сердце Юры остановилось". Говорить подробнее помощник отказался: мол, занят - едет в морг, собирает все необходимые документы. Однако, неожиданно заговорили врачи, и тут выяснилось, что артист скончался на больничной койке.

По словам руководителя Домодедовской центральной городской больницы, Юрия Шатунова доставили к ним 22 июня около 23:30.

- Дело в том, что артиста привезли уже в очень плохом состоянии - его буквально тащили, - рассказал kp.ru главный врач больницы Андрей Осипов. - Пациента приняла дежурная бригада в составе пяти человек: врачи-кардиологи, реаниматологи, неврологи. Около полутора часов Шатунова пытались реанимировать. Но спасти его было уже невозможно, так как это случай обширного инфаркта, возникшего несколько часов назад. К моменту приезда в больницу в этом состоянии артист находился уже более полусуток.

Как выяснилось, после посиделок на даче с пивом и раками "скорую" вызвали далеко не сразу. Сначала Аркадий Кудряшов на своей машине отвез Шатунова в ближайшую сельскую больницу. В Сети уже появились кадры с камер видеонаблюдения этого учреждения: певца ведут под руки двое мужчин. Он хватает ртом воздух, держится за сердце и еле передвигает ногами.

- В этой больнице Юрию Шатунову оказали первую помощь. А затем уже "скорая помощь" привезла его в наш сосудистый центр. Артист скончался в результате обширного инфаркта, - сообщил главврач. - К сожалению, это обычная история: пациент поздно обратился, когда стало уже совсем плохо. Наверное, не хотел ехать в больницу - нам этот момент никак не объяснили.

У Юрия Шатунова остались жена и двое детей: 15-летний Дэннис и 8-летняя Эстелла. Они прилетят в Россию из Германию, где постоянно проживают, ближайшим рейсом.

Шоу-бизнесЗвезды: утратыЮрий Шатунов: досье KP.RU