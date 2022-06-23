Странные нестыковки в обстоятельствах смерти Юрия Шатунова: что скрывают близкие артиста

Главврач больницы, где умер Юрий Шатунов, заявил, что спасти артиста было невозможно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоропостижная смерть Юрия Шатунова оказалась полна не только горечи, но и загадок. Официальный представитель певца Аркадий Кудряшов, который провел с ним последние часы жизни, разослал по СМИ короткое сообщение: "Сегодня ночью в карете "скорой помощи" сердце Юры остановилось". Говорить подробнее помощник отказался: мол, занят - едет в морг, собирает все необходимые документы. Однако, неожиданно заговорили врачи, и тут выяснилось, что артист скончался на больничной койке.

По словам руководителя Домодедовской центральной городской больницы, Юрия Шатунова доставили к ним 22 июня около 23:30.

- Дело в том, что артиста привезли уже в очень плохом состоянии - его буквально тащили, - рассказал kp.ru главный врач больницы Андрей Осипов. - Пациента приняла дежурная бригада в составе пяти человек: врачи-кардиологи, реаниматологи, неврологи. Около полутора часов Шатунова пытались реанимировать. Но спасти его было уже невозможно, так как это случай обширного инфаркта, возникшего несколько часов назад. К моменту приезда в больницу в этом состоянии артист находился уже более полусуток.

Как выяснилось, после посиделок на даче с пивом и раками "скорую" вызвали далеко не сразу. Сначала Аркадий Кудряшов на своей машине отвез Шатунова в ближайшую сельскую больницу. В Сети уже появились кадры с камер видеонаблюдения этого учреждения: певца ведут под руки двое мужчин. Он хватает ртом воздух, держится за сердце и еле передвигает ногами.

- В этой больнице Юрию Шатунову оказали первую помощь. А затем уже "скорая помощь" привезла его в наш сосудистый центр. Артист скончался в результате обширного инфаркта, - сообщил главврач. - К сожалению, это обычная история: пациент поздно обратился, когда стало уже совсем плохо. Наверное, не хотел ехать в больницу - нам этот момент никак не объяснили.

У Юрия Шатунова остались жена и двое детей: 15-летний Дэннис и 8-летняя Эстелла. Они прилетят в Россию из Германию, где постоянно проживают, ближайшим рейсом.