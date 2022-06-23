Юрий Шатунов оставил Россию, но был вынужден возвращаться ради заработка

Звезда «Ласкового мая» пел на концертах и частных вечеринках, поэтому его жена не работала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Юрия Шатунова давно были проблемы с сердцем. Он об этом знал, но не афишировал болячки в интервью. Наблюдался у врачей в Германии, где жил с женой и детьми. Умер в 48 лет в России, куда приехал на заработки. По традиции три раза в год Шатунов ездит с мини-турами по регионам – этого хватало, чтобы обеспечить семью, давало возможность жене звезды не работать в Германии, а посвящать все время воспитанию сына и дочери.

В 2022-м году Юрий Шатунов пел в России зимой, потом весной и в начале лета, а на осень были запланированы новые гастроли – в октябре по Белоруссии, в ноябре – по 10 крупным регионам России, продажа билетов уже шла. Юрий Шатунов дал шесть концертов во второй половине мая и восемь в июне – выступал преимущественно неподалеку от Москвы. Последний концерт в Подольске завершил тур 20 июня.

Мы поговорили со зрителем его предпоследнего концерта в Люберцах 19 июня. Преданный фанат Шатунова Семен Копылов был по приглашению подруги на выступлении звезды и рассказал kp.ru: «Моя хорошая знакомая фанатка Юрия лет тридцать. 2 апреля мы с ней были в «Крокусе» на большом концерте Шатунова – полный зал был, все пели хором. И вот опять пошли на концерт в июне – с удовольствием вспомнил юность, там все были как мы «слегка за 40». Выглядел Шатунов бодрым, много шутил, был свежим и энергичным. Никаких отеков – что за бред пишут теперь хейтеры. Он выглядел как непьющий здоровый артист. Лучше многих молодых. Пел живьем, не под фанеру, пел более двух часов. Билет около 5 тысяч рублей стоил. Юра шутил и говорил о детях своих и семье – видно любил их очень». Этот самый концерт в Люберцах был добавлен в тур в последний момент как дополнительный – по просьбам зрителей и организаторов.

Что еще раз подчеркивает - Шатунов был нарасхват. Конечно, стадионы как во времена «Ласкового мая» Юрий Шатунов уже не собирал, но большие залы раскупались быстро – ностальгия делала свою детство, люди ходили на легендарного поп-певца по два раза в год. За концерты на больших площадках артист получал в среднем по 1 миллиону рублей. А вот на частных вечеринках (свадьбы, дни рождения, профессиональные праздники в регионах) зарабатывал побольше: его гонорар начинался от 35 тысяч евро – от 1,9 млн. руб. по сегодняшнему курсу. Шатунов прилетал в Россию петь – на концерты, а когда получалось, совмещал с дополнительными заработками – на частных мероприятиях, со съемками в телепередачах. На концертах, на съемках, на гастролях и даже на свадьбах – никто никогда не видел Юрия Шатунова пьяным. Он сам не распространялся о давних проблемах с сердцем – но держал здоровье под контролем. На 2022 год у Юрия Шатунова было запланировано 55 сольных концертов, он успел отпеть только 36. Были планы у певца отдохнуть летом с женой и детьми в Сочи. И в Москве, и в Сочи, и в Мюнхене у Юрия Шатунова осталась недвижимость, на которую он заработал своими выступлениями за более чем 30 лет творческой деятельности.

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