Иосиф Пригожин о внезапной смерти Юрия Шатунова: Про его здоровье не знал

Представители шоу-бизнеса омрачились после второй смерти коллег - вчера певец Пьер Нарцисс, сегодня лидер "Ласкового мая" Юрий Шатунов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Представители шоу-бизнеса омрачились после второй смерти коллег - вчера певец Пьер Нарцисс, сегодня лидер "Ласкового мая" Юрий Шатунов. Первый умер во время операции на почки, а второй - от сердечной недостаточности. Возраст артистов 45 и 48 лет.

- Все, что произошло с Юрием Шатуновым, а он молодой человек, это вызывает шок. Это говорит о том, что наша жизнь хрупкая. Выражаю соболезнования его родным и близким, и поклонникам. Рано он покинул наш мир, - сказал kp.ru музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

- А вы когда с ним последний раз общались?

- Мы давно виделись, много лет назад. Не пересекались как-то на одних концертах. Поэтому про его здоровье не знал. Для меня это неожиданно, как и сейчас для многих.

Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. Пресс-аташе музыканта сообщил, что сердце Юрия остановилось ночью.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сказал, что Юрий Шатунов ушел, а с ним и эпоха. "Ласковый май" в свои годы перевернул шоу-бизнес, доказывая, что на сцену может попасть почти каждый.

- Это эпоха времени. 34 года парень был востребован, не замешан в каких-то громких скандалах. Те, которые есть, это личные, они связаны с какими-то обидами. Помню 1988 год, как в перестроичный период появляется артист из детского дома, не имеющий музыкального образования, это же было невозможно. А он стал культовой звездой. И его песни до сих пор востребованы, его концерты посещают, делают каверы. Конечно, он серьезный артист, сумевший добиться больших успехов, - рассказал Иосиф Пригожин.

Фанаты с трудом находят слова, которыми могут описать, что потеряли с уходом артиста:

"Ушло детство", - написал Сергей Смирнов.

"Юра, я не верю… я вчера только купила билет на твой концерт на 4.11.2022 в Красноярске", - написала Яна Малова.

"Мы все знаем, кто ему нервы потрепал за все года. Как это принять?" - написал Юрий Звездный.