В Одессе вслед за Николаевым запретили учить русский язык в школах Фото: Shutterstock

Буквально несколько дней назад мэр Одессы Геннадий Труханов чуть ли не клялся в любви к русской культуре.

— Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому, — сказал Труханов в интервью американской газете New York Times. И вот, свежая новость – с августа русский язык под запретом для изучения в школах Одесской области.

- Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Их заменят авторами других государств, - говорится в сообщении информагентства РИА "Новости" по этому поводу.

Ни под каким соусом, даже факультативно. Даже на курсах. Полный запрет Решение по запрету в школах самой Одессы должен принять непосредственно Труханов, вот и посмотрим на его слезы умиления от Пушкина, Чехова, Толстого и уроженца Малороссии Николая Гоголя. Или американцам можно вешать лапшу на уши вешать, чтобы свою толерантность показать?

Напомним, несколькими днями ранее русский язык исключили из программы школьного образования в Николаевской области и Николаеве. Запрет вступает в силу с первым днем нового учебного года. В Одесской области сыграли на опережение – запретили обучение на русском с августа.

Именно Одесса и Николаев тут знаковые города. Города-символы, которые всю свою историю были русскими. А Одесса еще и главным центром русской культуры на Украине.

Трудно здесь удержаться от цитирования, пожалуй, самого известного одессита наших дней, "знатока" и депутата Государственной Думы Анатолия Александровича Вассермана: "Если безопасности вашего государства угрожают названия улиц, городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут и язык, на котором они говорят, вероятно, вы строите своё государство на чужой территории".

И Вассерман знает, о чем говорит. Больше тут и добавить нечего.

Можно многое припомнить – избиения уличных музыкантов, поющих на русском и запреты на такое исполнение, запрет русскоязычной прессы, книг на русском языке, не только российского ТВ, но и передач на русском, начавшийся с квотирования использования языка. Но зачем? Все равно лучше Вассермана не скажешь.

А это означает, что Одессу и Николаев надо освобождать до 1-го сентября. Украинские власти не оставляют России выбора.

Хватит детей калечить.