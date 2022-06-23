Индексация пенсий в России составит около 7% - каждый год в течение ближайших трех лет Фото: Shutterstock

Двадцать пять тысяч рублей – такой будет средняя пенсия в России в 2025 году. Такой прогноз содержится в проекте бюджета Пенсионного фонда, который оказался в распоряжении РБК. Как предлагают в Минтруда, пенсия будет повышаться ежегодно выше уровня инфляции. Но речь идет только о неработающих пенсионерах.

Осенью министерство финансов представляет в Госдуму бюджет на следующий год и ближайшую трехлетку. Летом все ведомства делают прогнозы и представляют эти проектировки в Минфин. В правительстве их могут либо утвердить, либо скорректировать.

Индексацию пенсий по закону проводят на уровень не ниже инфляции, но задним числом. К примеру, если в 2021 году цены выросли на 8,5%, то с начала 2022 года пенсии подняли на 8,6%. Так же планируется поступать и в дальнейшем.

В Минэкономразвития и Центробанке считают, что инфляция в этом году вряд ли превысит 17%. Цены пятую неделю подряд снижаются. И эта тенденция, скорее всего, сохранится до конца лета. Дефляцию будут стимулировать сезонные факторы – удешевление овощей и фруктов.

С 1 июля пенсии неработающих пенсионеров авансом повысятся на 10%. Чтобы компенсировать тот рост цен, который был весной. А в начале следующего года власти добавят еще 6,8%. Вот и получатся искомые 17%.

В последующие годы рост будет примерно таким же (см. графику). Но все это примерные цифры. К концу каждого года реальную индексацию будут уточнять по фактической инфляции. Чтобы не нарушать закон и точно компенсировать рост цен.

P.S. Напомним, ежегодная индексация касается только неработающих пенсионеров. Работающим полагается лишь небольшая прибавка в августе, которая зависит от их зарплаты и накопленных за год баллов. Кроме того, у нее есть потолок. К примеру, в этом году прибавка у работающих пенсионеров не превысит 356 рублей.

Как будет расти пенсия в ближайшие годы

Год, индексация и сумма (тыс. рублей)

2023 +6,8% 22,2

2024 +6,1% 23,4

2025 +7,6%* 25,2

* Индексацию в этом году планируют провести дважды – в феврале и апреле. Такой порядок был до пенсионной реформы. К нему хотят вернуться.

Источник – проект бюджета Пенсионного фонда на 2023 – 2025 годы.