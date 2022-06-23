В Минтруда посчитали, сколько могут выделить молодым семьям Фото: Анастасия ОСИПОВА

В ближайшие годы размер материнского (семейного) капитала резко вырастет. Индексация предполагается существенной. Она должна будет покрыть растущие расходы молодых семей из-за высокой инфляции. С декабря прошлого года это закон.

В Минтруда предполагают, что сумма маткапитала в следующем году должна вырасти на 17,5%, сообщает РБК. Это прогноз по инфляции, который месяц назад делали в Минэкономразвития и Центробанке. С тех пор темпы роста цен не то что замедлились – стоимость товаров падает пятую неделю подряд.

В правительстве уже пересматривают свои прогнозы по инфляции. Скорее всего, она будет ниже. Поэтому и индексация маткапитала может быть не такой существенной. Конкретные цифры будут уточнять в конце года. Но в любом случае увеличение будет либо на уровне, либо чуть выше инфляции.

Напомним, с 2020 года маткапитал предоставляют не только за второго ребенка, но и за первенца. А вот потратить его можно лишь на определенные цели. Среди них: покупка жилья (в том числе в ипотеку), образование детей, пенсионные накопления мамы. Кроме того, если у семьи маленькие доходы, некоторую часть этих денег можно использовать на текущие нужды.

Размер маткапитала сейчас и как он будет расти

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По данным Минфина и предварительным расчетам Минтруда.