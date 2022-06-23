Врачи рассказали, каких лекарств сейчас не хватает из-за санкций Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ощущаете ли вы дефицит каких-либо лекарств? Сообщают ли ваши пациенты о сложностях с поиском назначенных им препаратов? Наблюдается ли нехватка лекарств для льготников? Такие вопросы задали врачам специалисты сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru. Опрос проходил с 3 по 10 июня, в нем приняли участие 1084 медработника из всех федеральных округов РФ.

Две трети респондентов (64,54%) ответили, что время от времени возникают перебои с доступностью некоторых групп лекарств. В числе таких препаратов - различные гормональные, противосудорожные, а также антибиотики и инсулин. Каждый пятый врач (20,5%) сообщил, что лекарств достаточно, никакого дефицита не ощущается.

Сами пациенты периодически жалуются своим докторам, что не могут найти в аптеках назначенные им препараты. С таким за последнее время столкнулись больше половины опрошенных медработников (55,63%). Чуть более 20% респондентов заявили, что пациенты довольно часто говорят о таких проблемах. Около 23% врачей не получали жалоб на трудности с поиском выписанных лекарств.

Также более четверти участников опроса (26,15%) не наблюдают дефицита препаратов для льготников. В то же время более половины (61,54%) опрошенных медработников заявили, что сталкиваются с нехваткой отдельных препаратов для льготных категорий пациентов.

- Как мы видим, спустя четыре месяца после введения внешних ограничений врачи столкнулись с некоторым дефицитом по важным группам лекарств. Это говорит о необходимости быстрого развития собственной фармацевтической промышленности и масштабных инвестициях в эту отрасль, — отметил, комментируя итоги опроса для kp.ru, генеральный директор Vrachu.ru Игорь Степанюков.

ОФИЦИАЛЬНО

Препаратов для льготников хватит на 6 - 9 месяцев

В России создан запас лекарств для льготников и стационарных учреждений (больниц). Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. По его словам, препаратов должно хватить на 6 - 9 месяцев. При этом фармацевтическая индустрия России способна производить порядка 80% всего ассортимента из перечня жизненно важных лекарств, считают в Минздраве.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заверила, что в стране сейчас нет дефицита каких-либо медикаментов. «Все лекарства в достаточном количестве есть и для стационарных больных, и для амбулаторных пациентов», - заявила Самойлова в интервью «Известиям». Временные перебои по отдельным позициям возможны из-за сложностей в логистике, пояснила она. В частности, снизилась скорость прохождения таможни на границе Польши и Белоруссии, а также на прибалтийских границах.

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Если вы не можете найти необходимый вам препарат в аптеке, обращайтесь на горячую линию Росздравнадзора: 8(800)550-99-03.