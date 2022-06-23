Как России завершить спецоперацию и не допустить войны

Россия продолжает спецоперацию на Украине Фото: REUTERS

Об этом генерал-лейтенант запаса, член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев рассказал ведущему радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану.

«СОВСЕМ БЕЗ ОШИБОК НА ВОЙНЕ НЕ БЫВАЕТ»

Сергей Мардан:

- Украина потопила там нашу газовую платформу. И заявила, что нанесла успешный удар по острову Змеиный. Что на самом деле происходит в Черном море?

Андрей Гурулев:

- Понятно, что Змеиный – ключевая точка, которая контролирует большой район Черного моря, в том числе, подходы в порты Одессы и Николаева. И его удержание – важная задача.

Что происходит на Змеином? Атака острова была еще раньше, причем наш гарнизон достойно на это дело ответил. Приличное количество украинских военных просто ушли в небытие, до сих пор многих выловить не могут. Змеиный нами удержан.

После этого мы сделали выводы. Нарастили противовоздушную оборону острова, усилили гарнизон. И вот - очередная попытка захвата. И усиленная система защиты Змеиного себя показала. По сути, не дали упасть ни одному снаряду. Пишут, что из 777-й гаубицы (крупнокалиберная артиллерийская система, поставленная НАТО Украине. - Ред.) обстреляли Змеиный, но у нее дальность не та, чтобы с берега достать. Могли бить «Ураганом», «Смерчем» на их максимальной дальности, могли бить системами залпового огня, которые поставили американцы (HIMARS. - Ред.). Могли задействовать авиацию, ударные беспилотники.

Но когда стало понятно, что огневое поражение остров отбил, ни о каком штурме речи идти не могло.

Дальше. Этим же дурням «гарпуны» дали (противокорабельные ракеты HARPUN, поставленные НАТО Украине. - Ред.), надо же как-то оправдывать, что оно есть. Решали — куда бы ударить. Ударили по нашей газовой вышке. А это чисто гражданский объект, он военными никак не сопровождался. Мы не полагали, что эти вышки станут целью.

Мардан:

- А почему это не пришло никому в голову, что по ней рано или поздно ударят?

Гурулев:

- По-простому, по-военному объясню. Эти вышки на ход боевых действий никак не влияют. Я бы сам, как командующий, их в расчет не брал, потому что мне силы надо было бы сосредоточить в других местах: прикрыть мосты, дороги, железнодорожные узлы, корабли...

Мардан:

- То есть, с точки зрения военной логики в этом ударе смысла никакого?

Гурулев:

- Совершенно! Даже если скажут - мы ударим по вышкам, чтобы оставить Крым без газа – это бред сивой кобылы! Крым получает газ напрямую с материковой России. Ну, какая-то доля процента газа поставляется с этих вышек, люди там работают более-менее рентабельно, вот они и стоят там.

Были ли ошибки? Были. Когда судно обеспечения отправили без прикрытия к острову Змеиный неделю назад, к сожалению, два «гарпуна» по нему прилетели. Это правда. Любое судно не может ходить без прикрытия в зоне боевых действий.

Думаю, из этого выводы сделали. Уверяю, на войне совсем без ошибок не бывает. Ну, не бывает.

Змеиный – ключевая точка, которая контролирует большой район Черного моря Фото: REUTERS

КОМУ ПОРА НАСТУЧАТЬ ПО КУПОЛУ

Мардан:

- Давайте поговорим про Литву. Они объявили нам транспортную блокаду. Не будут пускать транзитом половину всех грузов в Калининград - металл, стройматериалы и так далее.

Как Россия могла бы ответить? В другой ситуации хватило бы и меньшего, чтобы оккупировать Литву за два дня…

Гурулев:

- У нас постоянно метание. Давайте настучим по куполу Украине, давайте настучим по куполу Литве... А ведь это звенья одной цепи, потому что Европа сейчас - колония США и все нити ведут туда. Купол - там.

Есть варианты ответа военные и гражданские.

У нас боеспособная группировка в Калининградской области. Думаю, такая же группировка должна встать на границе с обратной стороны - с Белоруссии. Она должна показать, что если дальше так продолжится, нам придется пробивать Сувалкский коридор — из Белоруссии в Калининград. Не надо бояться это обозначать. Это и есть военный ответ на попытки Евросоюза и США изолировать Калининградскую область. Чтобы все поняли — блокада Калининграда приведет к Сувалкскому коридору. А, может, и Вильнюс снова станет Вильно.

Кто-то говорит - давайте лучше отключим им газ, если они не купят лотерейные билеты. Мы им, конечно, отключим. Но эти республики Прибалтики, по сути, иждивенцы Евросоюза, им просто дадут еще денег, чтобы они дальше гадили России. И ничего не изменится. Надо ставить в крайне неудобное положение ключевые страны ЕС, которые напрямую говорят со своим хозяином через океан, чтоб повлиять на Прибалтику.

Мардан:

- Разъясните, что это за крайне неудобное положение?

Гурулев:

- Первый – дипломатический путь. У нас неплохо получается разговор со странами Азии, Африки. Когда мы говорим, что Европа целая, мы немножко лукавим. Она целая до тех пор, пока в известном месте гореть не начнет. Что я имею в виду? Зависимость Европы от энергоносителей, которые поставляются со всех сторон – не только из России.

Второй путь – американский – создание зон нестабильности в регионах, завязанных на этих энергоносителях. Тут разные варианты. Поддержка какого-нибудь национально-освободительного движения в стране, которую США замучили и угнетают. Авария какого-нибудь баркаса, который будут месяц выковыривать из Суэцкого канала. Давайте дальше я не буду продолжать, а то какой-нибудь Борис Джонсон это прочитает и него волосы дыбом встанут. А он и так лохматый.

Литва объявила нам транспортную блокаду. Фото: REUTERS

ДЛЯ ТУРЦИИ ОТ НАТО ЛИШЬ МИНУСЫ, НО ЕЙ НЕ ДАДУТ ВЫСКОЧИТЬ

Мардан:

- Бог с ним, Джонсоном. Тут турки начали разговор о выходе из НАТО. Это Эрдоган пытается отжать бенефиты в обмен на принятие в НАТО Швеции и Финляндии? И никуда он сам с натовской лодки не спрыгнет, слишком много Турция от этого военного блока имеет плюсов?

Гурулев:

- Еще как имеет! Только минусов.

Мардан:

- Минусов?

Гурулев:

- Конечно. НАТО - это глобальное сдерживание Турции. Ну, вот как турки могут расценивать базы США в Греции, на островах, у своих границ? А как Эрдогана пытались сместить с помощью госпереворота? Как и на Украине – чтоб поставить свою марионетку, которая будет повизгивать и вилять хвостом, когда хозяин свистнет.

Выход Турции - это если не крах НАТО, то такой удар, который никакие Швеции с Финляндией не смягчат. Поэтому американцы с Турцией договорятся. Или устроят новый госпереворот, к чему Эрдогану надо готовиться.

Мардан:

- Кстати, Греция могла бы по отношению к России вести себя более по православному. Да и болгары сейчас выступают как такие классические предатели.

Гурулев:

- За весь болгарский народ я бы так не говорил. Просто Греция и Болгария сейчас не самостоятельные. Примерно как Украина. Какие-то голоса пробиваются из Германии, Франции, ну, может, иногда из Италии, а весь остальной Евросоюз и НАТО даже не имеют права голоса.

Я уже переживаю за то, что Венгрия пытается вести самостоятельный курс, поэтому с ее премьером Орбаном что-то может случиться.

Мардан:

- Его могут убить, свергнуть?

Гурулев:

- Вариантов куча. Его даже Евросоюз сейчас санкциями начнет душить. Своего же члена ЕС!

УКРАИНА СЕЙЧАС — ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН

Мардан:

- Говорят, что американцы, поднимая ставки на Украине, хотят добиться того, чтоб Россия наконец начала применять свои новые системы вооружений, чтобы посмотреть, как они действуют. А наши пока обходятся старыми, еще советскими.

Гурулев:

- Немножко не так. Когда мы поразили подземный склад боеприпасов на Западе Украины новейшей гиперзвуковой системой «Кинжал», там натовцы месяц ползали, каждый осколок собирали, давайте уж правду говорить. Мы не просто применяем современное оружие. Мы, в том числе его испытываем, обкатываем, смотрим, как оно работает. Наблюдаем, как НАТО может нам противодействовать. Гиперзвуку, как мы понимаем, они уже ничего не могут противопоставить. Даже «Искандеры» наши на 99% долетают и попадают в цель - ничего с ними сделать не могут ПВО украинские и натовские.

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Военная спецоперация на Украине 23 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

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