Похороны Юрия Шатунова: стало известно, где пройдет прощание с солистом «Ласкового мая»

Сайту kp.ru стало известно, где могут пройти похороны и прощание с Юрием Шатуновым Фото: Евгения ГУСЕВА

В ночь на 23 июня в Подмосковье от сердечного приступа скончался Юрий Шатунов, солисту группы «Ласковый май» было 48 лет. В этот вечер он отдыха с друзьями, почувствовал себя нехорошо. Его отвезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, музыкант скончался. Сайту kp.ru стало известно, где могут пройти похороны и прощание с Юрием Шатуновым.

- Вопрос о месте и времени похорон еще не решен, - сообщил корреспонденту kp.ru pr-менеджер артиста Аркадий Кудряшов. – Предположительно, это будет Троекуровское кладбище.

Троекуровское кладбище известно тем, что здесь уже несколько десятилетий хоронят не обычных людей, а тех, кто за какие-либо заслуги отмечен наградами и почетными званиями.

На Троекуровском кладбище расположена аллея актеров: здесь можно найти могилы Любови Полищук, Натальи Гундаревой, Валентины Толкуновой, Марины Голуб, Владислава Галкина, Бориса Клюева и многих других.

Здесь же захоронены известные космонавты (борт-инженер корабля «Союз Т-14» и орбитальной станции «Салют-7» Георгий Гречко, к примеру), политики (Борис Немцов), журналисты (Анна Политковская) и музыканты (рок-певец и композитор Александр Барыкин)

Присоединится ли к ним Юрий Шатунов, покажет время.

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