Диагноз Пьера Нарцисса, как известно из СМИ – подагра Фото: Борис КУДРЯВОВ

Первая мысль, когда читаешь о смерти Пьера Нарцисса и Юры Шатунова: «Не может быть, они же слишком молодые!». Одному 45, другому 48 лет. Жены, дети. За плечами – огромная слава, которая к нынешнему времени слегка потухла. И хочется понять, почему, имея популярность, а значит, и немалые возможности, эти мужчины так рано покинули мир. Почему это случилось? Попытаемся разобраться.

Во-первых, известные мужчины просто на виду, о них говорят. В то время как о том, что умер 50-летний житель соседнего подъезда мы, может, и не узнаем. А между тем, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются самыми частыми причинами смерти в мире! В ходе одного из медицинских исследований, результаты которого были опубликованы в научном журнале «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» в течение 25 лет наблюдали за 1528 мужчинами возраста как раз 40 – 59 лет. За это время 16,8% из них (257 человек) умерли от инфаркта миокарда. Это чертовски много! Женщины, кстати, по медицинской статистике, даже чаще мужчин уходят в мир иной по этой причине, но в другой возрастной группе, в преклонном возрасте.

По первичной информации, Юра Шатунов скончался как раз от острого трансмурального инфаркта миокарда. Трансмурального – это значит, сердечная мышца была поражена по всей толщине, насквозь.

Во-вторых, да, можно считать, что известные поп-певцы в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Потому что главная профилактика сердечных катастроф – это здоровый образ жизни. И с карьерой поп-звезды это стыкуется плохо. Как можно регулярно здорово питаться, высыпаться, не испытывать лишних стрессов, когда у тебя сегодня концерт в Челябинске, а завтра – во Владимире, а послезавтра ты летишь на Дальний Восток? А у Юры Шатунова в юности был и посложнее график, по несколько концертов в день без отдыха и продыха. Конечно, здоровья это не добавило.

В том же исследовании отмечается, что факторы риска значительно повышают угрозу преждевременной смерти. А среди них: курение, гиподинамия, нелеченая гипертония, повышенный холестерин (когда мы питаемся чем попало), хронический стресс.

У Юры Шатунова в юности был график, по несколько концертов в день без отдыха и продыха Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диагноз Пьера Нарцисса, как известно из СМИ – подагра. Это ревматическое заболевание системного характера, причиной которого является повышенное содержание мочевой кислоты в крови, нарушение пуринового обмена. Так называемая «болезнь королей», которая спровоцировала и тяжелое состояние Юлии Началовой, закончившееся смертью молодой артистки.

- Подагра – это не только скрюченные пальцы, это тяжелейшие боли (самые мучительные), высокое давление и прочие ужасы, - описывает симптомы болезни известная эндокринолог, доктор медицинских наук, автор каналов в Дзен и Телеграм Зухра Павлова.

Безотносительно Пьера Нарцисса (о его состоянии врачу ничего достоверно не известно), этот диагноз – достаточно тяжелое бремя для организма:

- Лишний вес, который часто сопровождается метаболическим синдромом, а с ним вместе нарушением пуринового обмена (который проявляется подагрой), может не только нанести большой ущерб, но и убить.

При диагнозе Пьера Нарцисса нужно соблюдать строжайшую диету, список противопоказаний при подагре такой, что задаешься вопросом – а что вообще можно есть? Вряд ли певец соблюдал ее, кочуя по городам с «Фабрикой звезд» или выступая по ночным клубам…