Дети голливудских знаменитостей, решившие сменить пол: список постоянно растет

Шарлиз Терон отметила день рождения сына в Диснейленде: Джексон был одет в платьице, на голове красовался огромный бант. Фото: EAST NEWS

Губернатора Флориды Рона ДеСантиса простые американцы считают настоящим героем (а, заодно, кстати, и подходящим кандидатом на пост президента США): именно он запретил в младших классах школ вверенного ему штата преподавание основ сексуальной ориентации.

Во всех остальных школах и детских садах Америки малым деткам продолжают рассказывать о том, что вполне возможно мальчики родились девочками или наоборот. Во некоторых учебных заведениях без какого-либо согласия родителей запутавшихся в своей ориентации подростков сразу направляют к врачам, немедленно начинающим курс гормональной терапии.

Жару поддают и знаменитости, у которых, как по заказу, то один ребенок, то другой объявляет о смене пола.

ОБЪЯВЛЕНИЕ СО СЦЕНЫ

О такой подростковой странности в приличных семьях принято говорить шепотом. Но певица и актриса Дженнифер Лопес о смене ориентации своей 14-летней дочери Эммы заявила со сцены. Выйдя вместе с Эммой перед многотысячной аудиторией в Лос-Анджелесе, Лопес во всеуслышание сообщил, что Эмма пока не определилась - хочет ли она оставаться девочкой или превращаться в мальчика, а посему пока что является небинарной персоной.

Посещала ли Эмма психиатра, певица ничего не сказала, но отметила, что очень «ими» (в США требуют употреблять для небинарных персон множественные местоимения) гордится.

Эмма пока не определилась - хочет ли она оставаться девочкой или превращаться в мальчика Фото: EAST NEWS

ПОРВАННЫЕ СВЯЗИ

Про реакцию одного из самых богатых людей в мире, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска на каминг-аут своего сына Ксавье пока ничего неизвестно. Ксавье – сын предпринимателя от первого брака. На днях он заявил, что подал заявление на смену своего имени на женское. И этим не ограничился, потребовав от властей еще и смены своей фамилии, вознамерившись взять фамилию матери. В своем заявлении Ксавье Маск указал причины – «гендерная идентичность и тот факт, что я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связан с ним каким-либо образом». Теперь не то парня, не то девушку зовут Вивиан Дженн Уилсон.

Маска постигло разочарование в личной жизни Фото: СОЦСЕТИ

ВЫКРУТАСЫ

Исполнительница роли Миранды в киноэпопее «Секс в большом городе», актриса Синтия Никсон прожила запутанную личную жизнь – много лет она состояла в браке с мужчиной, родила двух детей, затем огорошила всех своим признанием о лесбийских наклонностях, после чего сочеталась браком с женщиной. Поклонникам и журналистам Синтия ничего про своих детей никогда не рассказывала. Никто даже не знал - мальчики у нее или девочки? Недавно выяснилось, что один из ее чад – трансгендер. 21-летний Самуэль родился Самантой. В каком возрасте Саманта превратилась в Сэфа (так Самуэля называют в семье) – осталось секретом.

ВСЕ И ТАК ЯСНО

Американская киноактриса Шарлиз Терон дозировано делилась с публикой тайнами своей личной жизни. Переехав в США из ЮАР, она рассказывала, что ее отец погиб в автокатастрофе. Позже, когда газетчики раскопали кое-какие подробности, ей пришлось признать, что папу-алкоголика в целях самообороны застрелила ее мать, причем 15-летняя Шарлиз была свидетельницей разыгравшейся в доме трагедии. Так и не сложилась у Терон и семейная жизнь – она четырежды состояла в отношениях (последним ее бойфрендом был актер Шон Пенн), но так и не отправилась под венец. Своих детей у нее не появилось, и она усыновила девочку Огаст и мальчика Джексона. А в 2019 году сообщила всем, что Джексон – трансгендер, и теперь у нее две дочери. Актриса не вдавалась в подробности – кто и на каком основании решил, что 3-летний (!) мальчик должен теперь быть девочкой, туманно пояснив, что намерена своих дочерей защищать, а кем они хотят быть – не ей было решать.

Сын Шарлиз очень любит розовый цвет. Фото: EAST NEWS

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Пионеркой на ниве семейной поддержки детей-трансгендеров стала певица Шер. Ее единственный сын Чез Боно прошел непростой путь: он родился девочкой, названной Честити, которая в 18-летнем возрасте объявила себя лесбиянкой. А достигнув 40-летнего возраста, Честить решилась на коррекцию пола на мужской. О чем снят целый фильм «Становление Чеза». Певица так описывает период превращения дочери в сына: «Поначалу было трудно. У меня был один ребенок, и я ждала нового, а между этим был промежуток, в котором вы не понимаете – кто у вас будет, какими будут ваши отношения. Это был очень страшный период, ведь неизвестность всегда пугает».

Чез Боно прошел непростой путь Фото: EAST NEWS

ЗАИГРАЛАСЬ

На своем первом биологическом ребенке Анджелина Джоли и Брэд Питт заработали немало денег. Сначала они продали снимки новорожденной дочери Шайло за рекордные $10 миллионов нескольким журналам, что сделало эти фото самими дорогими снимками знаменитостей в мировой истории. Через несколько лет, также за немалую сумму, семейная пара поделилась со СМИ эксклюзивом – 8-летняя Шайло считает себя трансгендерным мальчиком по имени Джон, и родители принимают ее выбор.

Инсайдеры утверждают, что гендерные метания ребенка стали одной из причин развода Джоли и Питт: актриса всячески настраивала дочку на более радикальные изменения – прием гормональных препаратов и хирургическую коррекцию пола, чему всячески противился Питт. Развод состоялся, а Джон вдруг стал появляться на публике исключительно в женской одежде и вновь потребовал называть себя Шайло. Похоже, что игры закончились. Мама пока никак не комментирует метаморфозы своего чада.

Инсайдеры утверждают, что гендерные метания ребенка стали одной из причин развода Джоли и Питтa Фото: EAST NEWS

Мнение специалистов

На неокрепшие мозги подростков сильно влияет окружение

Согласно новому отчету Института Уильямса, исследовательского центра юридического факультета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, число юных американцев, считающих себя трансгендерами, составляет порядка 300 тысяч человек, что в несколько раз выше, чем десятилетием ранее. В Великобритании и Нидерландах (эти две страны также собирают и анализируют профильную статистику) число подростков, обращающихся к специалистам по вопросам гендерной идентичности, также увеличилось с десятков до тысяч человек в год.

До недавнего времени на Западе работали с такими детьми по методике канадского психолога и исследователя Кена Цукера. Более 30-и лет его клиника в Торонто помогала детям, запутавшимся в полах, и их родителям. На основании своего многолетнего опыта Цукер настаивал на том, что главное в работе с такими детьми – благоразумность и терпение. Подавляющее число пациентов клиники Цукера по мере взросления переставили идентифицировать себя с другим полом. Проще говоря, перестали следовать моде и определенному давлению со стороны общества.

- Никто не отрицает, что гендерная дисфория, т.е. состояние, при котором человек испытывает стресс из-за несовпадения между полом, приписанном ему при рождении, и своей гендерной идентичностью, существует. Но в отношении подростков нужно понять: они претерпевают множество изменений в развитии и имеют множество внутренних и внешних влияний на него. – говорит американский врач Рэй Мэсси. – Нужен осторожный подход. Очень легко следовать моде, заинтересоваться новой идеей, увлечься и не продумать ее до конца.

Но пока о терпении и осторожности в Америке не особо задумываются – быстрый гендерный переход, включающий в себя хирургические операции и прием гормональных препаратов, - явление «модное», а для медиков и фармацевтов доходное.