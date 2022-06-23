Проституток пригласили на федеральное телевидение

В новом шоу телеканала «Пятница!» будут перевоспитывать проституток. Фото: телеканал «Пятница!»

Годы и годы канал «Пятница!» перевоспитывал бывших и потенциальных уголовниц в шоу «Пацанки». Когда зрителям формат приелся, продюсеры пораскинули мозгами и вспомнили, что существуют и другие неблагополучные и склонные к криминализации социальные группы.

В шоу «Рабы любви» (видимо, от «Раба» - женский род во множественном числе этого слова не считывается) пригласили секс-работниц - так уважительно во всем мире принято называть проституток. Все они мечтают начать новую жизнь и завязать с прошлым.

Фото: телеканал «Пятница!»

На восемь недель их поселили в так называемой обители, где им предстоит прожить в полной аскезе: никакого алкоголя, сигарет и мобильников. Зато к их услугам психологи, коучи и сестры-наставницы, одна из которых и сама когда-то предлагала мужчинам доступ к своему телу за деньги.

Фото: телеканал «Пятница!»

«Наш проект про то, как непросто и порой опасно быть женщиной в современной реальности. Каждая из участниц была жертвой абьюза или насилия. У многих не было возможности получить образование или устроиться на работу, благодаря которой они могли бы оплачивать свои счета и растить детей. Для всех них секс-работа – это выбор в состоянии отчаяния», - говорит одна из наставниц участниц шоу, тренер по личностному росту Кейт Деннис.

Фото: телеканал «Пятница!»

Вероятно, участие в проекте также должно помочь девушкам больше не стыдиться своего опыта, ведь после эфиров об их прошлом узнают все.

Шоу «Рабы любви» будет выходить в эфир на телеканале «Пятница!» с 23 июня по четвергам в 19.00.