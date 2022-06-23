Со всеми половыми признаками: Новые "голые" платья создают иллюзию настоящей обнаженки

Если вы раньше крестились при виде девушек в полупрозрачных платьях (кружевных или просвечивающихся тканей), то теперь эти модницы покажутся вам монахинями Фото: EAST NEWS

Если вы раньше крестились при виде девушек в полупрозрачных платьях (кружевных или просвечивающихся тканей), то теперь эти модницы покажутся вам монахинями. На смену их «пуританским» одеждам пришли наряды, создающие у окружающих иллюзию абсолютно обнаженного тела.

Экстравагантное творение первой предложила искушенной публике модельер Лотта Волкова. В своей коллаборации с модным домом Jean Paul Gaultier дизайнер пересмотрела многие знаковые вещи Готье, например, конусообразный бюстгальтер, увековеченный Мадонной в 1990 году, а также «голое платье».

Экстравагантное творение первой предложила искушенной публике модельер Лотта Волкова. Фото: EAST NEWS

Свою версию Лотта предложила с учетом современных технологий - полная иллюзия реального нагого тела, со всеми половыми признаками. Цену такому «творению» назначили скромную - всего 500 фунтов (около 36 тыс. руб).

После появления этого платья в магазинах, соцсети наводнили фотографии модниц в «чем мать родила». Некоторые, особо рисковые, не стеснялись прогуляться в таком виде по улицам Лондона.

Певица Глюкоза в "голом" платье Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России таким нарядом удивила всех журналистка Ксения Чилингарова. Свое фото она разместила в Instagram (запрещена в РФ), но соцсеть вскоре удалила снимок, как не соответствующий нормам сообщества.

«Мое фото в «голом» платье от Jean Paul Gaultier и Лотты Волковой заблокировал Instagram. Предполагаю, люди, ответственные за это решение, никогда не были в музеях и не видели работ Рубенса, Тициана, Гойи, Курбе…», - написала позже журналистка.

Не так давно в подобном «голом» платье на красной дорожке музыкальной премии Billboard Music Awards заметили модель Кайли Дженнер. Правда, ее наряд был не столь вызывающе натурален. Но позднее дива решила исправиться и выложила в соцсетях селфи в «голом» купальнике от Готье - на нейлоновой ткани напечатано изображение обнаженной груди в натуральную величину. Стоимость такого бикини - 325 долларов (17,2 тысячи рублей).

Кайли Дженнер Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вслед за Готье свои версии «голых» платьев предложил Y/Project и Balmain. Другие модные дома развили тему и стали играть с имитацией мокрой ткани на женском теле. Но все они упирают на реалистичность изображения, уделяя особое внимание соскам.

Впрочем, как говорится, все новое это лишь хорошо забытое старое. Еще в середине 1970-х Вивьен Вествуд в момент разгула панк-культуры создала футболки с набивной грудью. В 1986 году певица Шер появилась на ковровой дорожке в платье, созданное Бобом Маки, которое лишь слегка скрывало ее грудь и низ. Затем эту эстафету перехватила Рианна. Она шокировала прозрачным нейлоновым платьем, усыпанным кристаллами Сваровски. За этот образ певица была признана Иконой стиля 2014 года. Ну и еще одна любительницей «обнаженки» остается Ким Кардашьян. В этом году она примерила знаменитое полупрозрачное платье Мэрилин Монро.

Ким Кардашьян Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КСТАТИ

Застегните мне веки

Еще одним модным трендом, отдающим легким безумием, стала глухая латексная балаклава, в которой вместо прорезей для глаз и носа, есть только застежка-молния. Популярным этот элемент гардероба (сразу даже и не скажешь это головной убор или часть платья) сделала прошлой осенью все та же икона соцсетей Ким Кардашьян. Она выставила свои снимки в радикальной балаклаве от Balenciaga на своих страничках, и спрос на них сразу же вырос на 18%. К слову, любовью к необычным вязаным или кожаным маскам отличается и экс-супруг Кардашьян, популярный рэпер Канье Уэст.

Эксперты по стилю говорят, что особенно актуальны балаклавы стали после пандемии коронавируса, как своего рода творческое осмысление обязательного масочного режима. Авангардисты моды словно говорят: в современном мире не обязательно видеть лицо собеседника, чтобы распознать в нем личность.