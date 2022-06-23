Шойгу заявил о необходимости укрепления ПВО Союзного государства России и Белоруссии

Министр обороны Сергей Шойгу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО", - заявил Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным, что прошла в Москве.

Глава военного ведомства России добавил, что «сегодня это становится все более и более актуальным, а российская сторона готова оказывать в этом любую поддержку белорусским друзьям».

"Республика Беларусь для нас - важнейший стратегический партнер, ближайший друг и союзник. Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны против наших стран», - отметил министр и подчеркнул, что в России «высоко оценивают решимость белорусов противостоять конфронтационному курсу США и их союзников, а также готовность вместе формировать единое оборонное пространство в границах Союзного государства".

Министр пригласил белорусского коллегу на Десятую Московскую конференцию по международной безопасности, Армейские международные игры и Международный военно-технический форум «Армия», которые состоятся в августе.

Шойгу напомнил, что 22 июня народы двух стран отметили очередную годовщину начала Великой Отечественной войны. В этом году частица Вечного огня, доставленная из Брестской крепости к Главному храму Вооруженных Сил РФ, стала символом единства наших стран в противостоянии агрессии и геноциду. Коллеги также обсудили меры по поддержке Белоруссии в создании центра патриотического воспитания молодежи по аналогии с российским центром «Авангард».