Конспирологи узнали будущее мировой политики по расположению флагов на саммите БРИКС

Владимир Путин выступил на встрече глав государств стран БРИКС. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин выступил на встрече глав государств стран БРИКС. А пока лидеры стран «пятерки» боролись с техническим браком и говорили, как важно работать всем вместе, конспирологии рассматривали расстановку флагов. Мы расскажем вам главное, что нужно знать о встрече глав государств.

Российский лидер отметил важность работать сообща во всех сферах международных отношений. Что сказал Путин, коротко.

- БРИКС становится все более весомым и авторитетным объединением. Страны «пятерки» обладают огромным политическим, научно-технологическим и людским потенциалом. У нас есть все возможности для обеспечения стабильности и безопасности в мире, а также устойчивого роста и улучшения благосостояния населения.

- Урегулировать конфликты, бороться с терроризмом, с изменением климата, распространением инфекций, можно только вместе, и только честной работой можно искать выходы из того кризиса, который сложился «в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств», которые перекладывают на весь мир свои собственные ошибки.

- Именно сейчас востребован авторитет стран БРИКС, чтобы сформировать по-настоящему многополярную систему, «основанную на общепризнанных нормах международного права». Многие государств Азии, Африки и Латинской Америки готовы к этому присоединиться.

Пока политики и политологи слушали речи лидеров, конспирологи - изучали фон, на котором те сидят. Собственно, тут ничего экстраординарного - флаги всех пяти стран объединения. Но! В том, как они стояли некоторые увидели закономерность. Так, если Индия, ЮАР и Бразилия установили российский сразу рядом со своим, то Китай – вынес наш на край (к слову за спиной Путина китайский флаг стоял непосредственно рядом с нашим).

Несмотря на то, что уровень встречи можно назвать «выше не придумаешь», не обошлось без технического брака. В сетях уже язвят: «Пока у БРИКС есть сложности с коммуникацией». Дело в том, что в эфир не смог выйти премьер-министр Индии Нарендра Моди - у него были проблемы со звуком. Сначала лидеры из уважения и организаторам саммита не проявляли никаких эмоций, но потом попытались жестами показать ему, что микрофон не включился - Путин показывал на кнопку на столе, Болсонару – махал руками, Рамафоза – тряс наушниками, но Моди их сигналов не понял.

Но темой этой недели, видимо становится все-таки посуда президента. Если в Москве на совещании с советом безопасности на столе Путина всех удивил черный термостакан, то в Завидово (откуда он и подключался к конференции лидеров БРИКС) - белая фарфоровая кружка с голубым узором. Все просто, это отсыл к принимающей стороне саммита - Китаю. Такие стояли на столе у каждого из пятерки. И только у президента Бразилии Жаира Болсанару рядом с традиционной китайской посудой приютился бокал с жидкостью ужасно напоминающей белое вино. Так сказать, добавил немного неформальности в очень серьезное мероприятие.