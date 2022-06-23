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Политика23 июня 2022 13:38

Конспирологи узнали будущее мировой политики по расположению флагов на саммите БРИКС

Что сказал Путин на встрече глав стран БРИКС. Коротко
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Владимир Путин выступил на встрече глав государств стран БРИКС. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин выступил на встрече глав государств стран БРИКС. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин выступил на встрече глав государств стран БРИКС. А пока лидеры стран «пятерки» боролись с техническим браком и говорили, как важно работать всем вместе, конспирологии рассматривали расстановку флагов. Мы расскажем вам главное, что нужно знать о встрече глав государств.

Российский лидер отметил важность работать сообща во всех сферах международных отношений. Что сказал Путин, коротко.

- БРИКС становится все более весомым и авторитетным объединением. Страны «пятерки» обладают огромным политическим, научно-технологическим и людским потенциалом. У нас есть все возможности для обеспечения стабильности и безопасности в мире, а также устойчивого роста и улучшения благосостояния населения.

- Урегулировать конфликты, бороться с терроризмом, с изменением климата, распространением инфекций, можно только вместе, и только честной работой можно искать выходы из того кризиса, который сложился «в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств», которые перекладывают на весь мир свои собственные ошибки.

- Именно сейчас востребован авторитет стран БРИКС, чтобы сформировать по-настоящему многополярную систему, «основанную на общепризнанных нормах международного права». Многие государств Азии, Африки и Латинской Америки готовы к этому присоединиться.

Пока политики и политологи слушали речи лидеров, конспирологи - изучали фон, на котором те сидят. Собственно, тут ничего экстраординарного - флаги всех пяти стран объединения. Но! В том, как они стояли некоторые увидели закономерность. Так, если Индия, ЮАР и Бразилия установили российский сразу рядом со своим, то Китай – вынес наш на край (к слову за спиной Путина китайский флаг стоял непосредственно рядом с нашим).

Несмотря на то, что уровень встречи можно назвать «выше не придумаешь», не обошлось без технического брака. В сетях уже язвят: «Пока у БРИКС есть сложности с коммуникацией». Дело в том, что в эфир не смог выйти премьер-министр Индии Нарендра Моди - у него были проблемы со звуком. Сначала лидеры из уважения и организаторам саммита не проявляли никаких эмоций, но потом попытались жестами показать ему, что микрофон не включился - Путин показывал на кнопку на столе, Болсонару – махал руками, Рамафоза – тряс наушниками, но Моди их сигналов не понял.

Но темой этой недели, видимо становится все-таки посуда президента. Если в Москве на совещании с советом безопасности на столе Путина всех удивил черный термостакан, то в Завидово (откуда он и подключался к конференции лидеров БРИКС) - белая фарфоровая кружка с голубым узором. Все просто, это отсыл к принимающей стороне саммита - Китаю. Такие стояли на столе у каждого из пятерки. И только у президента Бразилии Жаира Болсанару рядом с традиционной китайской посудой приютился бокал с жидкостью ужасно напоминающей белое вино. Так сказать, добавил немного неформальности в очень серьезное мероприятие.

Политика: БОЛЬШИЕ ЛЮДИ