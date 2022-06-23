«Спасибо успел с тобой попрощаться вчера»: Россияне назвали самые любимые песни Юры Шатунова

Россияне почтили память Юрия Шатунова и назвали любимые песни «Ласкового мая» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на четверг, 23 июня, не стало Юрия Шатунова, солиста группы «Ласковый май». Его звонкий голос и трогательные песни знает вся страна, на них выросло не одно поколение, и до сих пор, где бы ни звучали хиты «Ласкового мая», им всегда подпевают. Артист ушел рано, ему было всего 48 лет. В этот день россияне вспомнили хиты «Ласкового мая» и рассказали, какие из песен группы у них самые любимые.

Многие респонденты признались, что им до сих пор не верится, что любимого артиста не стало, а также добавили, что всегда с удовольствием слушают песни «Ласкового мая», и все эти песни у них любимы.

«Все песни у него были запоминающиеся, яркие. Они останутся в памяти на всю жизнь. Очень жаль, хорошие певцы уходят рано. Долго еще народ не будет верить, что Шатунова больше нет. Пусть земля ему будет пухом», - говорит участник опроса.

«У него все песни были хорошие и душевные. Жаль, что теперь его голос сможем услышать только в записи», - сокрушается другой.

«Очень горько, печально, что так рано ушел Юра. На его песнях выросло целое поколение, да, наверно, и не одно», - вздыхает третий.

Но все же голосование показало, что больше всего из репертуара «Ласкового мая» россиянам полюбилась песня «Седая ночь». За эту композицию проголосовали 63% опрошенных. На второй строчке, с небольшим отрывом оказалась одна из самых известных песен группы «Белые розы» - 56%.

«Мы поколение 50-х годов, но «Белые розы» до сих пор самая любимая песня. Светлая память талантливому певцу», - делится участница опроса.

«Признаюсь, я не большой поклонник его творчества. Но мне кажется, нет в стране человека, который не знает наизусть припев из «Белых роз». Можно сказать, ушла целая эпоха!», - говорит другой респондент.

35% россиян любимой назвали песню «Детство», а еще 33% проголосовали за «Розовый вечер».

Далее в рейтинге оказались песни «А лето цвета» (23%), «Забудь» (19%), «Глупые снежинки» (19%), «Не бойся» (16%), «Запиши мой голос на кассету» (15%). И замыкает рейтинг композиция «После выпускного» с показателем 13%.

И хотя количество вариантов ответа было ограничено, участники опроса продолжали вспоминать остальные песни «Ласкового мая» и предлагали от себя все новые и новые варианты. Так, среди любимых оказались также песни «Звездная ночь», «Откровения с Луной», «Тет-а-тет» и песня «Спасибо тебе» со словами «Спасибо успел с тобой попрощаться вчера», которой мы сами простимся с артистом. Спасибо тебе, Юра. Светлая память.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 15,2 тысячи человек. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.