От Началовой до Витаса: пять лучших «замен» на Юрия Шатунова

Юрий Шатунов — прославленный солист группы «Ласковый май» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

23 июня стало известно, что в машине скорой помощи, не доехав до больницы, от инфаркта скончался Юрий Шатунов — прославленный солист группы «Ласковый май». Артист был так любим публикой, что даже в телевизионных шоу перевоплощений, где обычно показывали мировых звезд, к образу Шатунова обращались более чем часто. В подборке «КП» только несколько ярких "замен" музыканта.

Витас («Точь-в-точь»)

Обладатель мегавысокого голоса Витас постарался и довольно удачно скопировал не только тембр голоса Юрия Шатунова, но и его неповторимую пластику, спев «Белые розы».

Марк Тишман («Один в один»)

Номеру Марка Тишмана «Седая ночь» аплодировал даже Юрий Стоянов.

Александр Бон («Точь-в-точь»)

Финалист шоу «Голос» в команде Димы Билана Александр Бон взялся за песню «Детство», написанную до его рождения, и справился.

Вячеслав Мясников («Уральские пельмени»)

Главный по песням в комик-группе «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников взялся за пародию Юрия Шатунова, спев «Детство», и сделал это с любовью и уважением.

Юлия Началова («Один в один»)

Номер Юлии Началовой на хит «Белые розы» вызвал истерику в зале — жюри тоже осталось в восторге. Смеялся даже продюсер Андрей Разин, у которого с Юрием Шатуновым были непростые отношения.