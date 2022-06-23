От Началовой до Витаса: пять лучших «замен» на Юрия Шатунова

Юрий Шатунов — прославленный солист группы «Ласковый май»
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23 июня стало известно, что в машине скорой помощи, не доехав до больницы, от инфаркта скончался Юрий Шатунов — прославленный солист группы «Ласковый май». Артист был так любим публикой, что даже в телевизионных шоу перевоплощений, где обычно показывали мировых звезд, к образу Шатунова обращались более чем часто. В подборке «КП» только несколько ярких "замен" музыканта.
Обладатель мегавысокого голоса Витас постарался и довольно удачно скопировал не только тембр голоса Юрия Шатунова, но и его неповторимую пластику, спев «Белые розы».
Номеру Марка Тишмана «Седая ночь» аплодировал даже Юрий Стоянов.
Финалист шоу «Голос» в команде Димы Билана Александр Бон взялся за песню «Детство», написанную до его рождения, и справился.
Главный по песням в комик-группе «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников взялся за пародию Юрия Шатунова, спев «Детство», и сделал это с любовью и уважением.
Номер Юлии Началовой на хит «Белые розы» вызвал истерику в зале — жюри тоже осталось в восторге. Смеялся даже продюсер Андрей Разин, у которого с Юрием Шатуновым были непростые отношения.