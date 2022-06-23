Пьера Нарцисса не на что хоронить: семья певца собирает деньги на похороны

Семья Пьера Нарцисса попросила поклонников помочь собрать на похороны 700 тысяч рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прощание с Пьером Нарциссом, который скончался накануне во время операции на почки, состоится в субботу, 25 июня. А вот с местом, где артиста проводят в последний путь, его семья еще не определилась.

- Столько всего свалилось на плечи, что голова идет кругом. Я никогда не занималась организацией похорон, тем более таких сложных, - призналась kp.ru бывшая жена певца Валерия Калачева, которая до последних дней поддерживала Пьером теплые отношения. - Дело в том, что в Москве мы устроим только прощание, а похоронят мужа в семейном склепе в родном Камеруне. Процесс доставки тела - очень сложный и дорогой. Туда даже обычные авиабилеты стоят под 200 тысяч рублей, а это все-таки гроб, который перевозят с соблюдением определённых норм. Все очень сложно: запайка, при перелёте один гроб вкладывается в другой... Завтра до 14:00 мне нужно заплатить 700 тысяч рублей - столько стоит перевозка тела в Камерун.

По словам Валерии, таких денег у нее нет. А теми суммами, которые остались у Пьера Нарцисса, его семья воспользоваться не может.

- Как только СМИ сообщили о его смерти, у мужа тут же отключили все карточки. Деньги заморожены. Должно пройти полгода, прежде, чем мы вступим в наследство и сможем воспользоваться какими-то его накоплениями. А средства-то нужны уже сейчас, - объяснила экс-супруга. - Мне не хочется просить у людей денег, но поклонники Пьера, если захотят, могут поучаствовать в прощании с ним. Мне уже очень помогли коллеги по «Фабрике звёзд» - Ирина Ортман, Леся Ярославская, Александр Бердников. Очень многие артисты откликнулись, но я в суматохе боюсь кого-то забыть. На текущий момент мы собрали уже около 300 тысяч, и суммы продолжают поступать. Правда, и расходы растут - все меняется каждый час. Вот только что 38 тысяч перевела за морг, потому что нужна длительная бальзамация для перелета.

В Камеруне, по словам Валерии, Пьера Нарцисса будут встречать всей страной и похоронят в семейном склепе вместе с отцом и дядями.

- Наконец-то они встретятся с папой, которого он вспоминал каждый день. Хотя я так не хочу отдавать мужа - он такой красивый лежит в гробу, так светло улыбается, как будто просто уснул, - рассказала экс-жена артиста.

КСТАТИ

Реквизиты для переводов Валерия Калачева оставила в своих соцсетях. Деньги собирают на карту дочери певца - 16-летней Каролины-Кристель:

- Благодарю вас за теплые слова, беспокойство, слезы и готовность помочь. Любая помощь будет очень кстати. Принимаем пожертвования на карту Сбера 5469 3800 9857 1143.

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