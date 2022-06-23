Глава ЛНР Леонид Пасечник - «Комсомольской правде»: Это в «Азовстали» сидели элитные боевики. А у тех, кто на «Азоте» дух уже сломлен

глава ЛНР, генерал - майор Леонид Пасечник побеседовал с политическим обозревателем "КП" Александром Гамовым Фото: Александр ГАМОВ

ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА ПЕРЕРЕЗАНА

…Леонид Иванович, как вообще ситуация на фронте?

- Я бы так сказал - стабильно напряженная.

На сегодня Луганская народная милиция продолжает бои за промзону завода «Азот» в Северодонецке. По докладам, которые мне поступают, мы надеемся, что в ближайшее время промзона будет освобождена.

Сегодня единственная дорога, которая соединяла город Северск, где пока украинские войска, с городом Лисичанском, уже находится под контролем народной милиции ЛНР.

То есть, противник остается без возможности подвоза им вооружения, боеприпасов, еды.

Но этот подвоз перекрыт по асфальтированной дороге. Еще есть где-то лесные, проселочные...

Исходя из тех же докладов, в ближайшие два-три дня полностью замкнется кольцо вокруг Лисичанска. Я не хочу раскрывать какие-то секреты военных, но надеюсь Лисичанск очень скоро будет очищен от украинских националистов.

В целом отмечается продвижение вперед...

- Наших войск?

- Да, конечно. Динамика наступления присутствует. Она, может, не такая быстрая, как хотелось бы. Но у врага очень мощные укрепрайоны, плюс поддержка запада, поставляется современное вооружение, которое в любом случае им помогает.

ЖИВОЙ ЩИТ

- Почему украинские ракеты «Точки У» долетают до городов в ЛНР? Вот вчера-позавчера мне рассказывали - снова раненые…

- Ну, во-первых, дальность полета этих ракет 110 километров. Я знаю, буквально вчера-позавчера в нескольких километрах от Луганска нашей ПВО была сбита очередная «Точка У». Она уже летела на город. Хотя он на самом далеком расстоянии от мест боев. А ближайшие города - Стаханов, Кировск, Первомайск, Попасная обстреливаются регулярно.

Что, безусловно, вызывает большое возмущение, это мирные города, в которых нет боевой техники, частей.

Гибнут мирные люди, которые ни в чем не виновны. Война есть война, понятно. Солдаты воюют с солдатами, но мирное население здесь не при чем!

И еще наше затруднение в продвижении вызвано как раз тем, что противник продолжает использовать мирное население как живой щит.

СОСТОЯНИЕ У ВРАГА НЕОДНОЗНАЧНОЕ - ТО ЛИ ВОЕВАТЬ, ТО ЛИ ПОДНЯТЬ БЕЛЫЙ ФЛАГ

- Сколько там, на «Азоте», гражданских лиц? 450, да, проходила информация?

- Да, информация проходит разная. У меня каких-то цифр, разведданных нет.

Но понятно, что там есть мирные жители - как раз тот заградительный щит украинских нацистов.

- То есть, сценарий по сути тот, который был на «Азовстали»?

- Практически да.

Но я хочу сказать, что на «Азовстали» были такие, что ли элитные части украинских боевиков, командование «Азова»... А здесь боевой дух намного меньше. Я считаю, у украинской армии и нацистов он сломлен. Выходящие оттуда и сдающиеся в плен говорят, что там бойцы уже в таком состоянии неоднозначном – то ли продолжить воевать, то ли поднять руки, белый флаг.

- Это и у рядовых, и у…

- И у рядовых, и у офицеров. Безусловно, будут какие-то фанатики запугивать, держать их в узде, заставлять сражаться. Но, повторюсь, боевой дух сломлен.

Победа однозначно будет за нами. Я очень надеюсь, что в ближайшее время. Но каких-то прогнозов давать не хочу.

КАКУЮ ЗАДАЧУ СТАВЯТ ИЗ МОСКВЫ

- А Москва или там Минобороны России никаких задач не ставит?

- Вы знаете, наша основная задача - очистить республику от нацистов, при этом нанести минимальный ущерб нашим гражданам, которые находятся в городах, подконтрольных Украине, как заложники.

- Когда глава ЛНР снимет военную форму и оденет - «мирную»? Вот у вас есть здесь гражданский костюм на работе?

- На работе? Нету. У меня все это дома.

Я бы с удовольствием снял форму. Как только поступит команда, что спецоперация закончена, когда мы поймем, что украинский фашизм полностью побежден, когда территория Украины перестанет представлять собой угрозу для всего русского мира, тогда я с огромной радостью сниму китель и повешу в шкаф.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 23 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

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