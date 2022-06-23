Близкие боятся за жизнь и здоровье жены Юрия Шатунова

У Юрия Шатунова остались жена Светлана и двое детей. Фото: Кадр видео

Только что стало известно, где пройдет прощание с солистом группы «Ласковой май».

Как сказал нам менеджер артиста Аркадий Кудряшов, проститься с Юрием можно будет 26 июня с 10.00 до 15.00 в ритуальном зале Троекуровского кладбища (улица Рябиновая, владение 24). Кстати, три года назад в этом же зале прощались с певицей Юлией Началовой.

Информация о том, где пройдет гражданская панихида пока предварительная. Супруга певца Светлана Шатунова находится не в России. Организационные вопросы приходится решать через ее представителей.

- Жены не будет на публичном прощании, - сказал нам Аркадий Кудряшов. - Светлане очень плохо сейчас. Теперь мы боимся за её здоровье. Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался 22 июня в возрасте 48 лет. Он отдыхал на даче у своего товарища в подмосковном Домодедове. Неожиданно ему стало плохо. Его доставили в местную городскую больницу, где спасти его не удалось. Юрий Шатунов прославился в конце 80-х, когда с успехом выступал с группой «Ласковой май», в которой он был солистом. В период с 1986 по 1988 год были созданы главные хиты «Ласкового мая»: «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег».