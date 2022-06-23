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Политика23 июня 2022 18:30

Минобороны: в Харькове и Одессе националисты готовят кровавые провокации

Для съемок новостных сюжетов приглашены два репортера американского новостного канала CNN
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Украинская армия готовит новые военные провокации.

Украинская армия готовит новые военные провокации.

Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса.

- Достоверно установлено, что специалистами 72 центра информационно-психологических операций ВСУ готовятся очередные циничные провокации с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам, - заявил на брифинге журналистам руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Начальник Национального центра управления обороной России назвал адреса, где мирным жителям Харькова и Одессы лучше не появляться в ближайшие недели:

- «В Первую детскую городскую больницу Харькова (ул. Клочковская) боевики националистического батальона «Кракен» и 113-ой бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города. При этом, здание больницы заминировано и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове. Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств».

- «В Одессу прибыли два репортера новостного канала CNN в сопровождении 10 военнослужащих националистического батальона «Азов». Запланирована видеосъемка подготовленных террористических актов на гражданских объектах, для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий».

- Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах, - отметил генерал-полковник, и акцентировал внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России «оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре».

Кроме этого Мизинцев назвал адреса где украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения, дома культуры и другие социальные объекты в военных целях:

- «В Дружковке Донецкой Народной Республики на территории школы № 8 (ул. Богдана Хмельницкого) боевиками националистических батальонов оборудованы опорные пункты, установлена артиллерия и РСЗО, при этом, эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась».

- «В Вольнянске Запорожской области в здании профессионально-технического училища № 64 (ул. Пушкина) дислоцирована группа иностранных наемников, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерия».

- «В Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов (ул. Академика Павлова) украинские националисты оборудовали огневые позиции. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию подчеркнул, что все эти факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права.

- Все это происходит при молчаливом согласии стран коллективного Запада, которые продолжают «закрывать глаза» на многочисленные военные преступления киевского режима, - отметил Мизинцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 380 человек, в том числе 3 615 детей, а всего с начала специальной военной операции –2 048 928 человек, из которых 325 435 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекло 312 388 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4 375».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

«Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 35 055,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 205 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой, Луганской народных республиках и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 183,1 тонны гуманитарной помощи».

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