Минобороны: в Харькове и Одессе националисты готовят кровавые провокации

Украинская армия готовит новые военные провокации. Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса.

- Достоверно установлено, что специалистами 72 центра информационно-психологических операций ВСУ готовятся очередные циничные провокации с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам, - заявил на брифинге журналистам руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Начальник Национального центра управления обороной России назвал адреса, где мирным жителям Харькова и Одессы лучше не появляться в ближайшие недели:

- «В Первую детскую городскую больницу Харькова (ул. Клочковская) боевики националистического батальона «Кракен» и 113-ой бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города. При этом, здание больницы заминировано и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове. Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств».

- «В Одессу прибыли два репортера новостного канала CNN в сопровождении 10 военнослужащих националистического батальона «Азов». Запланирована видеосъемка подготовленных террористических актов на гражданских объектах, для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий».

- Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах, - отметил генерал-полковник, и акцентировал внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России «оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре».

Кроме этого Мизинцев назвал адреса где украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения, дома культуры и другие социальные объекты в военных целях:

- «В Дружковке Донецкой Народной Республики на территории школы № 8 (ул. Богдана Хмельницкого) боевиками националистических батальонов оборудованы опорные пункты, установлена артиллерия и РСЗО, при этом, эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась».

- «В Вольнянске Запорожской области в здании профессионально-технического училища № 64 (ул. Пушкина) дислоцирована группа иностранных наемников, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерия».

- «В Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов (ул. Академика Павлова) украинские националисты оборудовали огневые позиции. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию подчеркнул, что все эти факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права.

- Все это происходит при молчаливом согласии стран коллективного Запада, которые продолжают «закрывать глаза» на многочисленные военные преступления киевского режима, - отметил Мизинцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 380 человек, в том числе 3 615 детей, а всего с начала специальной военной операции –2 048 928 человек, из которых 325 435 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекло 312 388 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4 375».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

«Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 35 055,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 205 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой, Луганской народных республиках и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 183,1 тонны гуманитарной помощи».