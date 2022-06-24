Роковые – сорокалетние: врач объяснила, почему звезды эстрады умирают молодыми

Юрий Шатунов ушел из жизни в 48 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях ушли из жизни сразу два талантливых исполнителя популярной музыки. Юрий Шатунов, звезда 90-х и солист группы «Ласковый май», умер от острой сердечной недостаточности. Артисту было 48 лет. Автор хита «Шоколадный заяц» и выходец из проекта «Фабрика звезд» Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45-ти лет из-за осложнений во время операции на почках, спровоцированных, в том числе, подагрой. Что это, роковой возраст для звезд, к которому их организм уже приходит в негодность? Или новая примета нашего времени и от ранней смерти в условиях повышенного стресса нынешней жизни никто не застрахован? «Комсомолка» спросила у врача – эндокринолога, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника факультета фундаментальной медицины МГУ, автора канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухры Павловой.

ГЛАВНЫЙ ВРАГ

Преждевременная смерть, особенно у мужчин, настигает не только звезд и знаменитостей. Простые, непубличные люди тоже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек, подагры. И ключевое значение здесь имеет образ жизни, говорит врач.

- Приведу вам пример из жизни. Я ждала своей очереди в одном учреждении и видела, как мимо меня проходили мужчины. Из 20-ти человек только у троих не было лишнего веса, живота, - рассказывает Зухра Павлова. - Большой живот – даже если со спины мужчина выглядит стройным – это всегда повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов. Болезни почек, подагра – это тоже, как правило, последствия жизни с лишним весом и неправильного питания. Да, недуг подагру называют еще «болезнь королей», но это не значит, что она передается по наследству и только людям голубых кровей. Это значит, что люди питались очень обильно, ели много мяса, пили много вина. Как следствие такого изобилия – большие и тучные тела.

РАННЯЯ СМЕРТЬ – УДЕЛ МУЖЧИН?

Женщины более стрессоустойчивы, чем мужчины, отмечает врач. Это одна из причин большей продолжительности жизни среди дам.

- Природа такова, что баланс гормонов бережет женщин. Кроме того, девушки чаще дают выход своим эмоциям, кричат, плачут. И тем самым защищают свое тело от накопления стресса, от постоянного и губительного разрушения, - говорит Зухра Павлова. - Тот же менструальный цикл – это, по сути, такое ежемесячное «латание сосудов» изнутри. Женщина в репродуктивном возрасте, образно говоря, проходит через омоложение каждый месяц. У мужчин такого нет. Риски мочекаменной болезни, инсультов, инфарктов, развития подагры сравниваются у мужчин и женщин после того, как женщина входит в возраст менопаузы.

НАГРУЗКА ЗА ЗВЕЗДНОСТЬ

Бывает, что звездный образ жизни провоцирует артистов пристраститься к психоактивным веществам, алкоголю и не только.

- Сначала это может быть поиск вдохновения, потом – путь к расслаблению, снятию напряжения, - говорит доктор Павлова. – Конечно, алкоголь или другие средства – стимуляторы не способствуют здоровью. Но то, что у нас на слуху имена знаменитостей, рано ушедших из жизни, не означает, что обычных людей умирает меньше. От сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек, умирает очень много людей, причем в достаточно молодом возрасте. Об этом нам говорит медицинская статистика.

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ

6 главных правил

1. Отказаться от курения. Это снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 50%.

2. Сократить количество алкоголя и любых стимулирующих веществ.

3. Физическая активность – краеугольный камень в поддержании здорового сердца, да и всего организма.

- Физические упражнения избавляют нас от стресса. Замечали, что когда человек нервничает, он начинает расхаживать по комнате, а то и вовсе метаться, как зверь в клетке? Это защитная реакция, - поясняет Зухра Павлова. – Просто многие еще при этом начинают курить, а это только усугубляет ситуацию. Физическая активность – отличный способ снизить агрессивное воздействие стресса на организм. Поэтому, когда человек регулярно занимается спортом, даже просто ходит или участвует в доступных программах оздоровления в парках, - это большой вклад в будущую здоровую старость.

Ищите для себя простые и удобные решения. Например, пройдите какую-то часть пути на работу пешком.

4. Очень важен нормальный сон. Он помогает восстановиться и после обычного дня, и после напряженного, когда пришлось с усилием поработать и понервничать.

- Сон – лучшее лекарство. Поэтому, когда человек мне рассказывает, что он оставляет время ночью для себя, чтобы заняться какими-то любимыми делами, когда все в доме уже легли спать, то это, на самом деле, - не время для себя, а обкрадывание себя, - говорит Зухра Павлова. – Так вы крадете свои ресурсы, которые вам оставлены природой на благополучную, а не немощную, старость.

5. Питайтесь НЕ фастфудом! С едой быстрого приготовления никакой спорт не справится, по крайней мере, в долгосрочной перспективе.

6. Если вы попали в ситуацию сильного стресса, причем она затянулась, не стесняйтесь обращаться к специалистам по ментальному здоровью, психологам и психотерапевтам.

- Все еще бытует мнение, мол, если что-то случилось, то поможет бутылка вина и разговор с подругой, но это только еще больше загоняет ситуацию в хроническое состояние, - говорит Зухра Павлова. – Поэтому не ждите долго. Не справляетесь, идите к специалисту, для этого сейчас есть все возможности. Не хотите к психологам и психотерапевтам? Есть группы здоровья. Я как-то прогулялась по парку Горького и увидела, как там кто-то бегает, кто-то йогой занимается, к группам присоединяются даже те, кто просто мимо проходил. Никаких особых навыков не надо, никаких взносов. А такие занятия – это и социализация, и новые контакты, и физическая активность под контролем специалиста.

ВАЖНО!

Чтобы люди не умирали в молодом возрасте, полезно регулярно сдавать основные анализы крови и проходить общее обследование. Жителям столицы можно воспользоваться павильонами «Здоровая Москва».

- Анализы крови, ЭКГ, эти основные обследования позволят врачам, что называется, подхватить человека на этапе начала развития заболевания, не дадут скатиться в пропасть, - говорит врач Зухра Павлова. – Не надо ждать, пока сразит инфаркт или инсульт, самая золотая медицина – профилактическая. Лечение уже сформировавшейся болезни всегда подразумевает лишение чего-то, до этого лучше не доводить.