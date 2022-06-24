Последние новости о ситуации вокруг Украины на 24 июня 2022 года: украинские войска попали в окружение, а на российских заводах уже разбирают французские пушки

Лисичанская группировка отрезана от украинского снабжения Фото: REUTERS

Лисичанская группировка отрезана от украинского снабжения

Родион Мирошник, посол ЛНР в России, заявил о взятии под контроль Народной милицией Луганской народной республики единственной дороги из Северска в Лисичанск. Там бессмысленно пытается держать оборону группировка ВСУ. От 5 до 7 тысяч украинских бойцов уже фактически оказались в окружении. Дорога в сторону Северска, через которую ВСУ везли боеприпасы и меняли личный состав, под прицелом и огнем союзных сил. После того, как союзные части заняли ряд населенных пунктов южнее Лисичанска, это сформировало котел в районе Горского и Золотого. Киеву, учитывая опыт Мариуполя, надо заранее озаботиться «правильным» фото- и видеорядом «организованной эвакуации» из Лисичанска и Северодонецка. А то по всей линии фронта уже пошла сдача в плен. И потом придется признаваться в приземлении в лужу. Так ведь и привычка выработается.

В русском плену украинский вице-премьер насчитала 2 тысячи «воинов света»

Ирина Верещук, вице-премьер Украины, заявила, что около двух тысяч военных вооруженных сил страны попали в плен (проблемы с арифметикой — только в Мариуполе сдались около 2500). По словам политика, украинская сторона регулярно обращается к Международному Красному Кресту с письмами-призывами содействовать «гуманному обращению» с пленными и скорейшему их освобождению. Да все и так гуманно, и всех, придет время, вернут - ну, кроме тех, кто пойдет под трибунал и либо глубоко сядет, либо совсем приляжет.

Из Бердянска и Мариуполя в Крым пойдут пассажирские суда

Георгий Мурадов, постпред Крыма при президенте России и вице-премьер правительства республики заявил, что она заинтересована в восстановлении морского пассажирского и грузового сообщения с портами. Он сообщил о планах Крыма наладить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя. И подчеркнул, что эти маршруты являются историческими. Сказал, что это - часть экономической интеграции. Мурадов заявил: «Морское сообщение обязательно заработает, потому что потребность перевозки грузов и людей будет возрастать». Хорошо, когда людям открыты дороги не только по суше, но и по морю.

Украинцы пытаются уничтожать зернохранилища Донбасса

В ЛНР в городе Рубежное после обстрелов со стороны ВСУ загорелся элеватор на 30 тысяч тонн зерна. Элеваторный комплекс открылся в 2020-м. В него попали снаряды, выпущенные со стороны Лисичанска. Население Рубежного приезжает набрать себе зерна, поскольку в городе работают лишь несколько магазинов, у многих людей нет денег, украинские карты в населенном пункте не действуют. Ранее зерно из элеватора в Мариупольском порту было испорчено боевиками — его пытались сжечь. Отмечены попытки повредить зернохранилища в Херсонской области, в Мелитополе. Известный принцип — «не съем, так понадкусаю».

Киев "почти захватил Херсон" — но только в своем воображении

Кирилл Стремоусов, замглавы военно-гражданской, сыронизировал над заявлениями Киева о том, что героическое наступление ВСУ позволило им «отбить Херсон». Стремоусов заявил: «Перспектив наступления у них ноль. Все их контрнаступления чисто информационные. Все попытки за последние месяцы закончились ничем». А как реагируют жители региона на подобные страшилки? Стремоусов полагает, что люди устали от этих постоянных угроз наступлений. Стреумосов добавил, что любое выдвижение ВСУ в сторону Херсонской области, где кругом степи, завершается для украинцев разгромом и существенными потерями.

Британские наемники просят о помиловании

Британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим, приговоренные в ДНР к смертной казни за наемничество и участие в боевых действиях на стороне ВСУ, готовят апелляционную жалобу на приговор. Они также начали готовить прошения о помиловании. Об этом сообщила адвокат Шона Пиннера Юлия Церковникова. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что он не видит оснований для помилования. В ДНР высшую меру наказания приводят в исполнение через расстрел. Это очень возмущает американцев, которые гуманно сажают смертников на электрический стул или вкалывают яд в вену.

Украинцы недолюбливают американские и турецкие беспилотники

По данным издания Foreing Policy, украинские пилоты считают, что использовать американские дроны MQ-1C Gray Eagle опасно, а турецкие Bayraktar TB2 — бесполезно. Есть противоречия между офицерами и начальниками штабов относительно использования БПЛА. В незалежной все больше обеспокоены тем, что российские ПВО без больших проблем могут засечь и сбить Gray Eagle. По мнению украинцев, американские беспилотники способны отработать одну, максимум, две миссии. При том накануне стало известно, что Вашингтон сделку по продаже Киеву беспилотников MQ-1C Gray Eagle приостановил — янки опасаются, что их оборудование может оказаться у российских военных. Также есть мнение, что существует проблемы с обучением офицеров ВСУ работе с этими БПЛА, а также с логистикой. Турецкие же беспилотники украинцев и вовсе разочаровали. Не принесли на своих крыльях они хлопцам победу, горят как воздушные змеи.

Уральцы благодарят Макрона за «цезари»

На знаменитом «Уралвагонзаводе» поблагодарили французского президента Макрона за самоходки «Цезарь». Так на предприятии прокомментировали сообщение о захвате вооруженными силами России орудий в хорошем состоянии. По данным французского политика Режиса де Кастельно, захваченные орудия отправлены в Нижний Тагил для изучения. «Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то что наша «МСТА-С»! Но, в хозяйстве пригодится. Шлите еще – разберем», - так прокомментировали новость на УВЗ. 16 июня Франция передала Украине 12 гаубиц CAESAR («Цезарь»).

Реактивные системы из США прибыли на Украину

Алексей Резников, глава Минобороны незалежной, объявил о прибытии в страну американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. О чем радостно поспешил написать 23 июня в соцсетях. 55-летний уроженец Львова также рассыпался в благодарностях главе Пентагона Ллойда Остина за поставку «мощных инструментов». Неделей ранее Марк Милли, глава комитета начальников штабов вооруженных сил США, сообщил, что РСЗО HIMARS будут переданы Украине до конца июня. Он также предположил, что Пентагон подготовит взвод специалистов для отправки на Украину - чтобы убедиться, что украинцы смогут должным образом применять РСЗО и поддерживать их в рабочем состоянии. Никого не смущают действующие американские военные на европейской территории, где ведутся боевые действия? Со времен бомбежек Югославии, похоже, нет.

В Киеве драма — Евровидение не приедет!

Ну вот и все. Европейский вещательный союз (EBU) окончательно решил: песенный конкурс «Евровидение-2023» перенесут с территории незалежной куда подальше. Конечно же, из соображений безопасности. Вот что сказано на сайте союза: «EBU с сожалением заявляет о переносе мероприятия в другую страну. И продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни «Евровидение» в следующем году». На «Евровидении-2022» победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Ну уж если EBU с толерантным Киевом спеться не смог, то где тогда бородатым певицам брать верхнее си?