Военная спецоперация на Украине 24 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 июня 2022 года.

Железнодорожное сообщение между городом Джанкой в Крыму и Мелитополем откроется 1 июля 2022 года, сообщил гендиректор Мелитопольской железной дороги Алексей Ефремов. По его словам, пока движение ж/д транспорта будет проходить в тестовом режим, сначала это будет одна пара поездов, которая будет отправляться из Джанкоя на станцию Мелитополь и обратно.

Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов на вступление в союз для Украины и Молдавии. Также лидеры ЕС заявили о готовности предоставить статус кандидата Грузии, но только после выполнения страной некоторых условий, объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Военные ВСУ сдаются в плен по всей линии фронта в районе Лисичанска, Северодонецка и взятых в котел Горского и Золотого, процесс идет по нарастающей. Об этом журналистам рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он также отметил, что этот процесс идет по нарастающей.

Минюст Украины направил иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи со специальной военной операцией. Как заявил глава ведомства Денис Малюська, украинская сторона "требует, кроме полного вывода российских войск, присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам".