Раскрыты страшные подробности смерти Юры Шатунова

Юрий Шатунов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Смерть Юры Шатунова стала настоящим потрясением не только для родных и близких певца, но и для общественности. Артист был суперзвездой 90-х, а его хит "Белые розы" напевал и стар, и млад. 48-летний вокалист скончался скоропостижно. Главврач Домодедовской больницы, где умер Шатунов, назвал причину его смерти.

Юрия Шатунова доставили в Домодедовскую центральную больницу в крайне тяжелом состоянии. Причиной смерти стала закупорка одного из сосудов сердца после инфаркта. Это повлекло нарушение сердечного ритма, и процесс распространился на всю сердечную мышцу. "В сосудистый центр Домодедовской больницы он поступил в состоянии клинической смерти", - сообщил главврач клиники Андрей Осипов.

По его словам, несколько кардиологов-реаниматологов, а также неврологов в течение полутора часов боролись за жизнь певца, но безуспешно. "Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда. А причиной послужила бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца", - цитирует специалиста РИА Новости.

У Шатунова случился трансмуральный инфаркт на фоне ишемической болезни сердца и "острого коронарного синдрома". Перед кончиной певцу было настолько плохо, что он не мог идти, ему не хватало воздуха. На лице отпечатались нестерпимые муки. По некоторым данным, у Юрия между стенками сердца могла скопиться жидкость и наступил отек.

"Фактически произошел обширный разрыв крупных сосудов. При этом состоянии гарантирован практически 100-процентный летальный исход. Я не знаю, что может спасти больного в такой ситуации. Когда сердце не способно больше нормально биться, оно распухает как жаба. Счет идет буквально на секунды", - цитирует собеседника сайт mk.ru.