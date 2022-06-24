Его танк подбили, экипаж погиб, а сам он выжил лишь благодаря женщине, не побоявшейся спрятать его от расправы украинских националистов

Механик-водитель танка Т-72 Евгений Донченко и жительница Волновахи Светлана Щербина Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Когда-нибудь про эту героическую историю обязательно напишут книгу. В разгар боев за Волноваху женщина спасла от украинских боевиков контуженного танкиста армии ДНР, две недели скрывая его в собственном доме.

«ЭКИПАЖ ПОГИБ. ВЫБИРАЛСЯ ЧЕРЕЗ НИЖНИЙ ЛЮК»

Механик-водитель танка Т-72 Евгений Донченко и жительница Волновахи Светлана Щербина идут навстречу друг другу и крепко обнимаются, как могут обниматься только родные люди. Впрочем, так оно и есть: за те почти две недели, когда город был в оккупации ВСУ, они по-настоящему породнились и теперь солдат называет ее своей второй мамой, вновь подарившей ему жизнь. А она висела на волоске. Женя заметно волнуется, глядя на выгоревший кусок земли и вспоминая тот день — на этом месте принял последний бой экипаж его танка...

На этом месте принял последний бой экипаж танка... Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

27 февраля роте, в которой он служил, была поставлена задача — выбить противника из Волновахи, которую украинская армия превратила в укрепрайон. Т-72 Евгения Донченко зашел в город одним из первых.

- Посреди улицы наткнулись на украинские танки, - рассказывает младший сержант. - Один выстрелил в нас, мы ответили, попали ему в башню, увидели, что он задымился. Тут же попали по второму, который попятился за дом. Командир приказал сдать назад и пошли удары по нам, били из танка, БМП и РПГ (ручного противотанкового гранатомёта - Ред.) еще. Возле боеукладки загорелась соляра, дым, ничего не видно, я кричал пацанам, но никто не отвечал.

Евгению все же удалось загнать раненую машину в проулок, где он пытался ее потушить. Вылезти через верхний люк не получилось, его заклинило, выбираться пришлось через нижний. А потом пытался спасти экипаж.

- Но они погибли на месте, - дрожит голос танкиста. - Мой командир Дмитрий Лысенков и наводчик Евгений Гусаков… Вытащил автомат, а подсумки с магазинами — нет, и побежал по этой улице вверх. Сам не знаю, как меня украинцы не заметили — сделал крюк вокруг школы, в которой они сидели… Конечно, страшно было — говорят, танкистов в плен не берут. По дороге понял, что бегу без патронов. Встретил человека на скутере, попросил довезти его до знака «Волноваха», но тот испугался: «Ты что? Укропы кругом, застрелят обоих!» И тут я увидел тетю Свету.

На этом месте погиб весь экипаж танка, спасся только Женя. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

БОЕВИКИ ЕГО ИСКАЛИ

- Я его в окно заметила — бежит мальчишка с автоматом, напуганный, местности явно не знает, то в одну сторону, то в другую, - продолжает Светлана Щербина. - А потом ко мне: «Тетенька, помогите, пожалуйста...»

Евгений Донченко и Светлана Щербина вместе пережили страшные дни. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Евгений выходит покурить, когда женщина говорит о первых минутах встречи. Она дала ему успокоительного, а парень эмоционально рассказал, что он танкист ДНР, что танк подбили и экипаж погиб. Объяснил, на какой улице он стоит. И она, закрыв парня дома, пошла проверять машину.

- Сфотографировала танк, показала — твой? - вспоминает женщина. - Он немного успокоился, умылся, мы спрятали его одежду, автомат, переодела в гражданское и сходили к танку уже вдвоем. Он снова проверил ребят — да, погибли… Взяли его рюкзак, только забежали в дом, как с той улицы выехало восемь украинских танков...

Т-72 Евгения Донченко.

Подбитый Т-72 оказался в тылу боевиков и вскоре они тоже осмотрели машину, заметив отсутствие одного из членов экипажа. Какое-то время искали исчезнувшего по округе, заглядывая во дворы. Что случилось бы, зайди они в дом Светланы, даже представить страшно...

Женщина перенесла в небольшую комнату диванчик, на котором танкист и спал. Первые дни, по его словам, тревожно. Особенно, когда слышал звук моторов и лязг гусениц.

- А потом подумал: три дня прожил, можно и остальные прожить до прихода наших, - говорит солдат.

Из дома Женя не выходил - в городе стояли украинские боевики. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«НАШИ ДУМАЛИ, ЧТО Я ПОГИБ»

Так и жили вдвоем в маленькой комнате, он помогал ей по хозяйству, рубил дрова и заложил шлакоблоками окно, которое разлетелось от попадания в соседний дом.

- У тети Светы были припасы, ими и питались, - показывает на банки Евгений. - Мука, компоты, варенье у нее очень вкусное. Когда в первый день ходили к танку, взял оттуда мешок с рационом питания. Из дома больше не выходил. Иногда приподнимался с диванчика, чтобы посмотреть на улицу: все горело и взрывалось. Боевики ходили рядом, слышал, как они переговаривались. Тут за домом два их танка стояли, а прямо в огороде они и отстреливались. Тетя Света даже ругалась на них.

- Я тогда вышла и говорю: что вы за защитники такие? Все выходят в поля, а вы - в мой огород. Отстреляетесь, уедете, а меня раздолбают в ответ. Но вроде обошлось.

Тетя Света оглядывается на свой покалеченный дом: на нем живого места нет, сплошные выщербины от осколков и побитый шифер. Но, как грустно шутят волновахцы, если не было прямого прилета в крышу, значит, жить в нем еще можно. Пока нет холодов...

На доме живого места нет, сплошные выщербины от осколков и побитый шифер. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Новости с фронта приходили из радиоприемника и вскоре тетя Света и Женя услышали, что остатки украинских боевиков начали отступать из Волновахи. А 12-го марта увидели — по улице продвигались несколько наших бойцов. Евгений не может подобрать слов, чтобы описать ту радость, которую испытал. Открыл окно, крикнул, что свой и предупредил, что боевики перед отступлением заминировали дорогу. И вышел из дома.

- Нашел своих, все рассказал, те привезли в часть, - улыбается танкист. - Там все в шоке были — думали, что погиб в танке.

Светлана Щербина награждена медалью "За отвагу". Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

История подвига и чудесного спасения механика-водителя Донченко потрясла не только сослуживцев — за тот бой в Волновахе он был удостоен звания Героя ДНР, а его спасительница награждена медалью «За отвагу» народной республики. Герои снова обнимаются, обещают почаще видеться друг с другом (как и положено родным людям) и делятся планами на будущее. Светлана Щербина мечтает поскорее отремонтировать дом. Евгений по-прежнему служит в танковых войсках, говорит о любимой девушке и намекает на свадьбу. На которой обязательно будет его вторая мама.