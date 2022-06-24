Юру Шатунова убила роковая ошибка

Сначала к певцу не выехала "скорая", а потом друзья артиста, сами того не ведая, усугубили его состояние Фото: Евгения ГУСЕВА

Юрий Шатунов, скончавшийся 23 июня 2022 года в Домодедовской больнице, не сразу попал к врачам. "Скорая помощь" не выехала на вызов к певцу. Артиста 40 минут возили из одной больницы в другую, после чего он умер буквально на пороге клиники. Но и это еще не все. Друзья звезды 90-х, пытаясь спасти товарища, сделали ему только хуже.

Юрий Шатунов отдыхал с друзьями на даче, когда ему ему резко стало плохо. Товарищи стали вызывать "скорую" в 23:27, сказали, что "у человека плохо с сердцем". Им ответили, что машин нет и фактически отказали в выезде "скорой".

Как передают iz.ru, диспетчер не задала уточняющие вопросы, по которым она должна была определить серьезность ситуации. В результате друзьям знаменитости пришлось везти Шатунова в больницу самим на машине. Из этой клиники его сразу же повезли в районную больницу на "скорой".

Известно, что 48-летний музыкант не мог самостоятельно выйти из машины. Его тошнило и рвало, у него были боли в животе, артиста буквально тащили на плечах. При этом человека в состоянии инфаркта категорически нельзя тормошить.

Как рассказал кардиохирург Давид Иоселиани, задержка в оказании помощи столь тяжелому пациенту может быть роковой. "Ему должны были оказать срочную профессиональную помощь, сделать ангиографию, посмотреть, закрыт ли сосуд, восстановить кровоснабжение... И ни в коем случае не поддерживать идею транспортировки инфарктного больного в машине. Много было времени потеряно на переезды, причем непрофессиональные",- цитирует врача сайт mk.ru.

По его словам, Шатунова надо было поместить в горизонтальное положение. "И ни в коем случае не везти больного на своем транспорте в больницу", - резюмировал специалист.