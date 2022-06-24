Генерал-майор Леонид Пасечник: Надо больше патриотических фильмов

Глава ЛНР, генерал - майор Леонид Пасечник побеседовал с политическим обозревателем "КП" Фото: Александр ГАМОВ

«НЕТ, Я - НЕ ГЕНЕРАЛ - ГУБЕРНАТОР»

- …Вы же не военный руководитель, Леонид Иванович, а гражданский, глава Луганской Народной Республики.

- В данной ситуации – да.

- Не генерал-губернатор, к примеру.

- Нет.

- Какую часть или какую долю ваших обязанностей посвящено мирным каким-то делам, а какие - военным? Или здесь все взаимосвязано?

- Вы знаете, у нас все обязанности распределены. Я привык системно ставить задачи, системно их выполнять.

Поэтому, военной составляющей у нас занимается руководство народной милиции ЛНР, есть командующие, у них имеются планы, силы и средства, с помощью которых они выполняют стоящие перед ними задачи…

13 новых администраций на освобождённых территориях

- А ваша задача?

- Моя задача – больше гражданская составляющая. Это открытие новых администраций на освобожденных территориях, запуск работы предприятий…

- Извините, освобожденные территории ЛНР или Украины?

- Нет, освобожденные территории ЛНР. На остальные освобожденные территории мы не заходим, это не наша задача.

- Сколько уже таких администраций создано?

- Уже 10 и еще плюс 3, получается, 13. У нас осталось еще создать две администрации. Это город Лисичанск и Северодонецк. Остальные администрации созданы, они работают, на освобожденных территориях действуют пенсионные фонды, запускаются предприятия.

- Государственные?

- Да. Но оформляются и частные предприниматели.

Ну, в большинстве своем на освобожденных территориях проявляют себя аграрии республики. Проходят регистрацию в правовом поле ЛНР, возобновляют свою производственную деятельность, засевают поля, дают работу местным жителям. И, конечно же, обеспечат хлебом всю республику.

В общем, мы налаживаем мирную жизнь в том объеме, в котором это должно быть.

«КАДРЫ В ОСНОВНОМ НАШИ, МЕСТНЫЕ»

- Правительство у вас поменялось сильно?

- Нет. У нас правительство не менялось. У нас назначен еще одним первым замом человек, который имеет достаточно серьезный опыт работы…

- Он у нас в России был вице-губернатором.

- Да. Кузнецов Владислав Гариевич. (Бывший вице-губернатор Курганской области. -А.Г.) Он имеет достаточно серьезный опыт работы на территории Российской Федерации, в том числе - в экономике. То есть это человек, который будет помогать нам правильно выстраивать экономические отношения, экономические связи между предприятиями, находящимися на территории республики, то есть так называемую внутреннюю кооперацию. Плюс - укреплять взаимоотношения с предприятиями Российской Федерации, для того чтобы наша интеграция происходила как можно быстрее. Это будет достаточно полезно как для республики, ее экономики, так и, в конечном итоге, конечно же, для наших жителей. Это и рабочие места, это и налоги, это и восстановленные дороги, и предприятия, и фабрики, ну и все, что с этим связано.

- А своих кадров вам не хватает, да?

- К большому сожалению, дефицит кадров действительно существует, и ряд министерств и ведомств, точнее, ряд министров, руководителей ведомств, они, наверное, требуют замены. Не потому, что где-то ведут себя неправильно, не потому что они коррупционные и т.д. У нас все правительство в принципе достаточно порядочные люди, которые являются очень достойными патриотами и гражданами нашей республики, но в силу тех или иных обстоятельств нет у них возможности, нет у них соответствующего образования быть руководителем.

Поэтому будет предложена другая должность, должности замов и т.д. То есть замены будут, но они будут абсолютно незначительные. Причем все эти замены будут с нами, конечно же, обязательно согласованы, и это будут граждане нашей республики.

«У НАС ЗДЕСЬ ТЕПЕРЬ - И МОСКВА, И СЕВАСТОПОЛЬ...»

- А руководители каких российских регионов уже приезжали к вам в гости, причём - не с пустыми руками?

- Ну, из первых лиц российских регионов - достаточно большое количество.

Это и Севастополь, очень активно ребята работают со Старобельском, и помогли нам, в общем-то, и в организации вывоза зерна, и в формировании муниципальных унитарных предприятий, в состав которых вошли элеваторы освобожденных территорий.

Это и Республика Башкортостан, которая достаточно активно взялась за восстановление Красного Луча.

Это и представители Москвы, они взяли шефство над Луганском непосредственно. Мы видим, что уже ремонтируются дороги, уже начинают восстанавливаться объекты, уже восстанавливаются школы, садики…

И Новосибирск есть, и Брянск приезжал.

- С чего нужно начать, а что - продолжить?

- Я, например, считаю, и руководитель правительства Сергей Иванович Козлов также думает, что в первую очередь нам, безусловно, необходимо было бы восстановить все-таки дороги, мосты, инфраструктуру транспортную. Потому что, к большому сожалению, она находится в ужаснейшем состоянии, и для того, чтобы, скажем так, активно начать восстанавливать экономику, для начала нужно восстановить транспорт.

«ЗВЕЗДАМ МЫ ТОЛЬКО РАДЫ»

- Я со своим кумиром, Иосифом Кобзоном, к вам сюда приезжал девять раз – и в Луганск, и в Донецк. Он по два концерта в день давал. И Иосиф Давыдович всегда сетовал, он называл мне даже фамилии, имена своих коллег, которые боялись сюда ехать, потому что у кого-то собственность за рубежом, кто-то боялся… А сейчас я репортаж в редакцию отправил, «Звездопад из России» (ну, в хорошем смысле). Столько звезд - сразу.

- Мы этому только рады.

- И с «Ликвидацией» все так совпало, фильм показывали по ТВ, а у вас здесь как раз побывал…

- … Давид Маркович Гоцман (главный герой телесериала «Ликвидация», подполковник милиции, начальник отдела по борьбе с бандитизмом Одесского уголовного розыска - его роль блестяще исполнил Владимир Машков. - А.Г.) И столько сразу актеров, певцов - и Сергей Безруков, и Евгений Миронов, который приехал одним человеком, уехал другим совершенно (ну, вы знаете, о чем я говорю). Скажите, как это влияет и на аппарат, и на ваших людей, и на ваши семьи? То, что они теперь - как к себе домой ездят, у меня такое ощущение.

- Почему «как к себе домой»?

- Не в гости, да? Потому что - это их зритель, это их фанаты.

- Слушайте, мы же ведь, по большому счету, все 8 лет находимся на острие борьбы за русский мир. Мы ведь и есть русская земля, поэтому едут они абсолютно к себе домой.

Мы этому, безусловно, рады. Потому что нам чужда та культура, которую нам пытались нести с Запада, западную культуру. Это не наше. Это не наша история, это не наш менталитет. Поэтому та культура, которую несет тот же Сергей Безруков, тот же Машков (он же Давид Маркович), вот это и есть - наше, это и есть то, к чему мы стремились, это и есть то, за что мы боролись, за что, в общем-то, нас убивали, за что мы здесь сражались.

Это наше, и нам очень приятно, что мы с каждым днем становимся все ближе и ближе с Российской Федерацией, что интеграционные процессы идут все быстрее.

Глава ЛНР поговорил с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовыми Фото: Александр ГАМОВ

Мы, в общем-то, всегда это и чувствовали, особенно в последнее время, в связи с огромным количеством приезжающих на нашу территорию артистов, работников культуры Российской Федерации.

И, конечно же, руководителей регионов России, которые принимают активное участие в восстановлении территорий Донбасса, территорий Луганской Народной Республики.

Мы, в общем-то, еще больше чувствуем себя частью России. Поэтому нам, безусловно, поддержка эта очень важна.

Мы, луганчане, всегда понимали, что жить с фашистами в одной стране мы однозначно не будем.

И вот то, что Российская Федерация, которая нам оказывала помощь, поддержку, в том числе вселяла в нас уверенность, что выбор наш - единственно правильный.

Мы в этом, в общем-то, не сомневались, но та поддержка, которая всегда была со стороны России, она вселяла в нас еще большую уверенность в том, что мы на верном пути, что наши братья-то настоящие, они находятся по ту сторону границы, а не по другую. То есть они не там, где к власти в Украине пришли фашисты, причем в ходе, скажем так, государственного переворота, а вот там наши братья, вот там наши исторические корни, вот там наша история, вот там наши деды, прадеды, победители, за которых мы поднимались и сражались.

Поэтому здесь важна для нас не только какая-то финансовая, культурная, но и просто чисто человеческая поддержка. Поэтому слова огромной благодарности, конечно же, всем жителям Российской Федерации, в том числе работникам культуры, которые продолжают нести нам ту культуру, за которую мы сражались, боролись.

Вот мы здесь об этом очень долго разговаривали с "Давидом Марковичем" (Машковым), о том, что нам необходимо сейчас, на мой взгляд, несколько перестраивать нашу культуру и ориентировать ее все-таки на воспитание, особенно у нашей молодежи, более таких патриотических чувств, работать над идеологическим воспитанием нашей молодежи. Мне кажется, мы не должны склонять голову перед Западом – вот там у них хорошо, надо так, как у них. А почему как у них, почему не так, как у нас?

Знаете, в 2013-м я ездил на Западную Украину (ну, так получилось). Я попал туда, и в споре там с местными жителями я им задал вопрос: а чего вы вышли на этот майдан? Да, там не подписал Янукович там договор какой-то, что имели возможность мы свободно передвигаться, зачем вам это нужно? Не, ну, наши дети, - говорят мне -?пошли бы учиться там в Гарвард, еще куда-нибудь. Такие элитные институты, элитные высшие учебные заведения там Западной Европы и так далее.

Говорю, подождите, так вы же сами себе противоречите. Вы же говорите о том, что вы – патриоты своей родины, патриоты Украины. Так, в общем-то, а я, например, хочу, чтобы ехали ко мне в Луганск. Вот в наш педуниверситет, в наш университет технический, не знаю, в аграрный, в медицинский. И получали образование. Я вот этого хочу.

Почему я должен еще там перед кем-то преклоняться?

Я считаю, что вот мы здесь родились, мы здесь выросли, и нам нужно развивать свой край, чтобы он стал намного лучше, чтобы мы здесь себя чувствовали комфортно и уютно.

Мне кажется, вот в этом направлении нам сейчас нужно работать.

И ещё… Вот мы, наше поколение, мы воспитывались на таких фильмах, как «Весна на Заречной улице», да, там монтажники – «Высота», «Они сражались за Родину» и так далее. Но, к сожалению, все эти вот фильмы, они отходят на второй план. Но, мне кажется, что к этому нужно возвращаться. Только, может быть, нужно снимать фильмы о нынешних героях.

- Мои любимые фильмы назвали, потому что у меня папа был монтажником-высотником, Героем Социалистического труда.

- Вот видите!

- Это мои - любимые художественные ленты.

- Правильно. То есть, мы потеряли человека труда. Нам надо пропагандировать рабочие профессии. Нужно заниматься этими вопросами в обязательном порядке.

И нужно снимать фильмы, вот сегодня же, я считаю, что вот нам бы сейчас снять классный фильм, вот показать того же нашего командира казачьего шестого корпуса Полуполтинных Владимира, да, «Полтинник» – позывной. Как вместе с казаками они освобождали наши территории. Я, кстати, недавно Владимиру Полуполтинных вручал Звезду Героя Луганской Народной Республики. Он настоящий герой, он настоящий молодец, он настоящий мужчина. Вообще, я всеми нашими ребятами, которые воюют, очень горжусь. И они молодцы, на самом деле. И очень уважаю их.

И нужно о них снять фильм. Вот нужно показать, как это было, как это происходит.

- Машкову говорили об этом?

- Да, говорил. Он тоже загорелся этой идеей. Я как бы со всеми, кто приезжает, обсуждаю эту идею, но у нас нет возможности снять этот фильм, но это наша история! Современная история, которую нужно показывать, понимаете?

И уже на вот этих фильмах будет расти наша молодежь.

«УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК ЗАПРЕЩАТЬ НЕ БУДЕМ»

- А если взять школы, детские сады, вот как к учебному году готовится республика? Как - вы Детишки будут возвращаться, которых вы эвакуировали?

- Конечно.

- К сентябрю?

- Я думаю, в ближайшее время мы будем их возвращать. Да, обязательно - все пойдут в школу, все пойдут в детский садик. Здесь, по нашим традиционным территориям, особых проблем у нас, в общем-то, никаких нет. То есть, все работает в штатном режиме. И будет работать. Все подготовлено к приему детишек, все готово, все хорошо.

А вот территория освобожденная, там, безусловно, придется, во-первых, поменять учебники, потому что там учебников истории, обществознания, русского языка учебников вообще нет.

Последние три года там все преподавание шло чисто на украинском языке.

Мы сейчас занимаемся вопросами переподготовки преподавателей, которые ну, должны, наверное, тоже сдать какие-то экзамены. Нам надо быть уверенными, что они будут правильно учить наших детишек, то есть, той истории, за которую мы боролись, ну, правильной истории. Скажем так, объективной истории.

- В том числе, и на украинском? Да? Ведь украинский же никто не собирается запрещать, отменять?

- Нет, запрещать абсолютно никто не будет, нет, на украинском языке, я думаю, если кто-то будет в качестве факультатива изучать, то мы против не будем, безусловно, запрещать никто не будет. Повторяться вот, скажем так, копировать наших «оппонентов» мы абсолютно не собираемся. Никто не собирается ломать это все через колено, то есть, здесь абсолютно вольный и свободный выбор. Тот, кто хочет учиться на украинском языке, пожалуйста, кто хочет изучать украинский язык, пожалуйста, вопросов никаких нет. Но я так считаю. Мы ведь воюем и боремся не с украинским языком, мы воюем не с украинским народом, не с Украиной в целом. Мы воюем с теми фашистами, которые незаконно пришли к власти в результате военного переворота в Киеве. И, в общем-то, держат в заложниках у себя, я так считаю, абсолютно в этом уверен, все остальное население Украины. Потому что, ну, как по-другому их назвать, если не террористами на государственном уровне, если они нашими жителями как живым щитом прикрываются от наступающих наших солдат?

Я считаю, что здесь по-другому судить нельзя. Это мое личное мнение.

«МОЙ ПОЗЫВНОЙ? "МАГАДАН"»

- А у вас, кстати, есть позывной, Леонид Иванович?

- У меня? Да.

- Какой?

- «Магадан».

- Почему?

- А я вырос потому что в Магадане. У меня отец служил, поэтому, я когда сюда приехал, здесь были «Тибеты», «Эльбрусы»… Вот - появился «Магадан».

- Его можно называть, да?

- Да, можно. Его все знают в Луганске. Позывной «Магадан» - это я.

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