Вскрылось страшное прошлое мужа Нэнси Пэлоси, севшего за руль пьяным

Состояние четы Пелоси составляет $135 миллионов. Оно значительно увеличилось за те 19 лет, что Нэнси Пелоси занимает кресло спикера Палаты представителей Фото: EAST NEWS

Полу Пэлоси, мужу спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде. Он предстанет перед судом калифорнийского округа Напа 3 августа.

Пэлоси поймали пьяным за рулем 29 мая. Он провел ночь в полицейском участке, а потом был выпущен по залог в размере $5000. Тогда мадам спикер отказалась комментировать задержание мужа, но контролируемые Демократической партией СМИ написали, что, возможно, мистер Пелоси опрокинул рюмку-другую, переживая за исход операции по удалению катаракты, которую 82-летняя Нэнси перенесла незадолго до этого.

Журналисты FoxNews выяснили, что в 1957 году, в возрасте 16-и лет Пол Пелоси сел за руль спортивного автомобиля. В машине также находился его брат Дэвид. В какой-то момент машину занесло, она разбилась, Дэвид погиб. Все обвинения в непредумышленном убийстве с Пола Пелоси были сняты.

Также в архивах калифорнийской полиции есть запись об автоаварии, датированной 1977 годом: тогда машина, в которой находились Нэнси и Пол Пелоси, а также двое их детей, перевернулась; никто не пострадал. В деле не указано, кто в тот момент сидел за рулем.

Состояние четы Пелоси составляет $135 миллионов. Оно значительно увеличилось за те 19 лет, что Нэнси Пелоси занимает кресло спикера Палаты представителей – третьей по значимости должности в структуре исполнительной власти США после президента и вице-президента.