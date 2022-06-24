Глава ФРС США рассказал про ложь Байдена о Путине

В свое время Байден заявил, что американцы платят так называемый «путинский налог», и именно за счет этого в стране дорожает бензин Фото: REUTERS

По заявлению главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, слова президента страны Джо Байдена о том, что причиной американской инфляции послужили действия России на Украине, являются ложью.

Согласно признанию Пауэлла, сделанному на слушаниях в Сенате, рост инфляции в США был отмечен задолго до начала российской специальной военной операции.

– Я рад это слышать. Администрация Байдена, похоже, пытается снять с себя вину, – прокомментировал заявление Пауэлла сенатор Билл Хагерти, который, собственно и попытался выяснить уровень влияния России на экономическую обстановку в США.

Ранее Хагерти уже говорил о том, что администрация президента старается переложить ответственность за происходящее на Россию, пытаясь доказать общественности, что к экономическим проблемам в стране ведет что угодно, но не ошибочные решения властей.

В свое время Байден заявил, что американцы платят так называемый «путинский налог», и именно за счет этого в стране дорожает бензин, продукты и товары первой необходимости.

В ответ на это в американских СМИ появились материалы, в которых говорится о неумелом управлении страной администрацией Байдена, что и явилось причиной наибольшей за последние 40 лет инфляции.