Байдену посоветовали не идти на следующие выборы

Байдену будет уже 86 лет, а это не тот возраст, когда можно вести за собой государство Фото: REUTERS

Бывший член Палаты представителей, демократ Джо Каннингем заявил, что нынешнему президенту США Джо Байдену не стоит пытаться идти на перевыборы из-за его возраста и непоследовательной политики.

– Люди ненавидят в политике и политиках непоследовательность. И лицемерие. И, вы знаете, мы смотрим на Белый дом и видим президента Байдена, думаем о том, как будет выглядеть будущее, – заявил Каннингем, которого цитирует FoxNews.

А еще экс-конгрессмен считает, что нынешний глава государства слишком стар, чтобы управлять страной. Поэтому ему стоит просто отойти в сторону и дать дорогу молодым политикам.

По словам Каннингема, к концу второго срока Байдену будет уже 86 лет, а это не тот возраст, когда можно вести за собой государство.

– Я не уверен, что кто-либо из нас знает кого-нибудь из 86-летних, которые должны управлять всей страной, – подытожил Каннингем.

Впрочем, шансы на переизбрание Джо Байдена на второй срок становятся все более призрачными – за два года до предстоящих выборов нынешний глава Белого дома уже поставил рекорд по количеству избирателей, которые не поддерживают его политику. И чем дальше, тем ниже падает рейтинг немолодого президента. Хотя за два года может многое измениться.