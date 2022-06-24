Наследство и наследники Юрия Шатунова: немецкая семья певца получит имущество и сбережения на 500 миллионов рублей

Юрий Шатунов купил для жены, сына и дочери дом в Германии на земле Гессен, в закрытом поселке для миллионеров Фото: СОЦСЕТИ

48-летний Юрий Шатунов умер в Подмосковье через два дня после окончания гастрольного тура. Юра должен был улететь до конца июня в Германию, где жил с женой и детьми всего через пару дней, но судьба распорядилась иначе. Причина смерти легендарного певца: острая сердечная недостаточность на фоне обширного инфаркта миокарда, который был вызван оторвавшейся бляшкой в крупном сосуде сердца. Возможно, что свою роль сыграла и отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям: мама Шатунова умерла в 29 лет из-за острой сердечной недостаточности. Вера Шатунова поступила в больницу после сердечного приступа, ее готовили к операции, но не успели. Так в 11 лет Юра стал сиротой – отцу он был не нужен с самого рождения… Никакого наследства Юрий Шатунов от своих родителей не получил. Сам много работал со школьных лет – группа «Ласковый май» в конце 20 века давала по три концерта за сутки. За 30 с лишним лет музыкальной карьеры Юра Шатунов прилично заработал и смог устроить своим наследникам обеспеченную жизнь. Певец прожил короткую, но яркую, счастливую и насыщенную событиями жизнь. Рассказываем какое наследство получит семья звезды.

У Юрия Шатунова три наследника первой очереди: супруга Светлана, 16-летний сын Дэннис и 9-летняя дочь Эстелла. Жена Шатунова (юрист по образованию) с детства жила в Германии, там и обосновалась семья артиста больше 16 лет назад. Юрий Шатунов три-четыре раза в год прилетал из Германии в Россию на заработки (концерты, гастроли, съемки), летом к нему присоединялась семья для отдыха в Сочи. Недвижимость у звезды осталась и на родине, и за границей.

Квартира в Москве

Свое первое жилье Юра получил от государства как воспитанник детского дома. Каким-то образом квартиру в регионе удалось обменять на равноценную по площади в столице – говорят, что поспособствовал сироте решить жилищный вопрос мэр Юрия Лужков. В собственности артиста однушка на улице Кантемировской дом 5, корпус 4. Здесь и был зарегистрирован Юрий Шатунов, но редко появлялся по адресу прописки – во время приездов в Москву артист снимал жилье в более престижном районе. Максимальная цена однокомнатной квартиры в этом доме на юге столицы сейчас – 11 миллионов рублей.

Жилье в Сочи

Квартира в городе курорте у артиста появилась в 2016-м году, он ее сдавал в аренду. В пандемию Юрий Шатунов продал свою квартиру в центре Сочи. Окна апартаментов площадью 60 кв м выходили на море, внутри был сделан хороший ремонт. За эту недвижимость артист мог выручить не менее 19 миллионов рублей. Есть у звезды дом в городе-курорте: двухэтажный коттедж с бассейном в поселке Барановка (15 км до Сочи). Однако дом сложно назвать особняком – простой просторный добротный дом, рядом стоят более солидные коттеджи. В этом доме Шатунов не появлялся много лет – во время отдыха с семьей в Сочи жил в гостинице. Цена похожего дома в поселке – 25 миллионов рублей.

Недвижимость в Германии

Дом Шатунов приобрел для семьи несколько лет назад в закрытом элитном поселке – земля Гессен. Участок земли там стоит более 1 миллиона евро. У музыканта добротный дом, в нем была оборудована студия с дорогой звукозаписывающей аппаратурой. Стоимость дома звезды по оценкам друзей около 3,5 миллионов евро (196 млн. руб.). В этом поселке живет только одна семья русских эмигрантов – Шатунова.

Бизнес, сбережения

Музыкант живет с семьей в Германии около 20 лет. Купить дом, обустроить звукозаписывающую студию и даже открыть небольшой бизнес музыкант смог, благодаря первоначальному капиталу. У Юрия были сбережения, которые он получил за успешную «службу» в группе «Ласковый май». Шатунов пел в «Ласковом мае» с 14 до 18 лет. Гонорары за эти годы успешной деятельности получал Андрей Разин и успешно конвертировал в валюту, сохранив на счете в банке. Выплата гонораров со счета Шатунова произошла после ухода его из «Ласкового мая». Шатунов получил зарплату от Разина разом – 10 миллионов долларов. На эти деньги он и обзавелся недвижимостью в Германии, устроил там жизнь, у музыканта было небольшое кафе – но только для своих. В Германии Шатунов выступал на частных вечеринках, в основном артист зарабатывал в России. У Юрия были гастроли в России, здесь его часто звали выступать на частные мероприятия (гонорар 2 - 3 млн. руб.). Стадионы как во времена «Ласкового мая» Юрий Шатунов уже не собирал, но большие залы в России на него раскупались быстро – ностальгия делала свое дело. На 2022 год у Юрия Шатунова было запланировано 55 сольных концертов, он успел спеть только на 36. На гастроли Юрий Шатунов прилетал 3 – 4 раза в год, остальное время записывал музыку, путешествовал с семьей.

Дом звезды в поселке Барановка (15 км до Сочи) стоит заброшенным. Во время отдыха в Сочи семья артиста останавливалась в гостинице. А шикарную квартиру в городе-курорте Шатунов продал в пандемию Фото: Олег УМАРОВ

Суммы на счетах Юрия Шатунова в иностранных банках могут быть известны только его семье. Зарабатывал певец хорошо, наверняка грамотно инвестировал сбережения. По оценкам коллег, сбережений звезды должно хватить на обеспечение образование детей и несколько лет жизни семьи. Значит, что капитал звезды может быть оценен более чем в 6 миллионов евро (336 миллионов рублей). Также наследники смогут получать авторские отчисления за исполнения песен, написанных самим Шатуновым. Недавно в суде Юрий Шатунов выиграл право исполнять хиты группы «Ласковый май» – однако авторские отчисления за эти знаменитые песни наследники не получат, так как их автор Сергей Кузнецов.

Пенсия

48-летний Шатунов получал пенсию (немногим больше 20 тысяч рублей), которая копилась на отдельном счете. Молодым пенсионером певец стал, благодаря хлопотам Иосифа Кобзона. Иосиф Давыдович принял официально на работу звезд «Ласкового мая» Юрия Шатунова и Сергея Серкова в 14 лет - они значились артистами Москонцерта, получили тарификацию, а через 25 лет все вышли на пенсию. Если бы не Иосиф Кобзон, то артистов без образования никто никуда бы не принял.

Вступление в наследство

Все наследство Юрия Шатунова получат наследники первой очереди: вдова, сын и дочь. Дети Юрия Шатунова родились в Германии, вдова также всю жизнь прожила в этой стране. Возникнут ли у них проблемы со вступлением в наследство главы семьи в России?

Адвокат, автор проекта «Доступное право» Сергей Романов объяснил kp.ru:

- В рассматриваемой ситуации никаких препятствий и сложностей в принятии наследства иностранными наследниками певца не должно возникнуть. Российское наследственное право уравнивает наследников вне зависимости, являются ли они гражданами нашей страны, гражданами другого государства или имеют двойное гражданство. Это значит, что существенных различий между принципами принятия наследства наследниками иностранцами и наследникам гражданами России нет. Если умерший не оставил завещание, то наследование всего его имущества и долгов (при наличии) будет производиться в порядке законной очередности. На основании ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. Следовательно, дети и супруга покойного являются прямыми наследниками и могут заявлять о своих правах в полной мере. Заявить о праве на наследство можно в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя по месту открытия наследства. Для иностранных граждан срок принятия наследства абсолютно идентичен. Местом же открытия наследства будет являться последнее место жительства и смерти наследодателя.

- Согласно пункту 18 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав в случае, если последнее место жительства наследодателя (обладавшего имуществом на территории Российской Федерации) неизвестно или известно, но находится за ее пределами - местом открытия наследства в РФ в соответствии с правилами части второй ст. 1115 ГК РФ признается место нахождения на территории Российской Федерации недвижимого имущества, входящего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется, исходя из рыночной стоимости, на момент открытия наследства.

- Все что нужно сделать наследникам в первую очередь – подать соответствующее заявление, подкрепив его пакетом документов. Обратиться к нотариусу наследники могут как лично или направив заявление с документами по почте, так и обратившись за помощью к представителю по доверенности. Доверенность позволяет поверенному лицу совершать за наследника все действия, связанные с получением наследства.

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