Анна Асти: «Если обо мне говорят, значит, я не даю кому-то покоя!»

Сегодня, в день своего рождения, у Ани вышел первый сольный альбом Фото: Личный архив

Прошлый год стал для Анны Асти знаковым. Певица покинула группу и через несколько месяцев триумфально вернулась на сцену с сольным хитом «Феникс». Затем был нашумевший дуэт с Филиппом Киркоровым «Хобби», который стал лидером всевозможных чартов. А сегодня, в день своего рождения, у Ани вышел первый сольный альбом «Феникс». И отпраздновать эти два события Аня решила на сцене, презентовав «новую Я» для репортёров, друзей, коллег и близких.

-В этом году я отмечаю день рождения очень не типично для себя - я позвала своих друзей, коллег по цеху и родных в один из старинных особняков Москвы, где я устраиваю перфоманс-шоу, в завершении которого состоится мой первый сольный концерт, который они так все ждали,-делится с «КП» именинница.

Прошлый год стал для Анны Асти знаковым Фото: Личный Архив

-У вас в этом году переломный момент. На самом деле не всегда уход в сольное плавание бывает успешным. А вам удалось за эти месяцы стать главным женским голосом страны. Как думаете, что тут сработало? Ваша искренность, вокал, хиты?

-Благодарю вас, мне очень приятно. (Улыбается.). Мне кажется, что сработало все в совокупности. У меня очень крутая команда единомышленников, которые верят в меня, в наше дело поэтому наша музыка обретает особую ценность.

-Ваши песни сейчас поёт вся страна. И тут, конечно, отбор хитов тоже играет роль. Как познакомились с Димой Лореном? И я так понимаю, после вашего ухода из группы, он стал частью вашей команды?

-Я исполняла хиты Димы несколько лет, но мы не были лично знакомы. Я очень хотела с ним познакомиться, так как чувствовала, что это моя родная душа и на мое тридцатилетие мой муж пригласил Диму Лорена ко мне на день рождения, там мы познакомились и стали дружить. После моего ухода из группы Дима остался писать песни только для меня, так как у нас с ним абсолютный коннект, абсолютное соединение мыслей. Если он моя душа, которая выражает все мои мысли в тексте, то я его душа, которая может этот текст спеть. И как мы смеёмся, никто как я это сделать не может. Потому что наша с ним объединенность, наши с ним чувства к друг другу -это словно, если бы дну душу разделили напополам и мы прожили схожую жизнь. Но сейчас мы рядом живем, наши души соединились.

-Вы говорили, что вас поддерживает муж. Он сейчас ваш продюсер или просто главная моральная поддержка?

-У меня нет продюсера. А мой муж действительно оказывает мне самую большую и бесценную поддержку. Мы работаем в команде, он взвалил на себя всю операционную систему проекта Анна Асти, тем самым, обеспечив мне свободу в творчестве. Но безусловно ключевые решения мы принимаем посоветовавшись.

-Окружение Светланы Лободы недавно кинуло в ваш адрес колкие цитаты, мол, похожи, как сестры. Как вы относитесь к таким разговорам?

-Если обо мне говорят, значит почему-то я не даю кому-то покоя. Если бы я была невзрачна, на меня бы никто не обратил внимание, значит я, правда, хорошо строю свою сольную карьеру, если всего один мой выход собирает такие активные и даже возмущённые комментарии тех людей, которых я всегда считала профессионалами.

Сегодня популярная певица отмечает 32-ой день рождения Фото: Личный Архив

-Вы одна из тех артисток, которые спокойно могут работать живьём. Даже «снежная королева» Лариса Долина снимает перед вашим вокальным талантом шляпу. Как думаете, может, фонограмму вообще надо запретить законодательно, чтобы понять кто есть кто на эстраде?

-На самом деле, нет ничего плохого в выступлениях под фонограмму. Почему? Ну вот представьте предновогодние съёмки на улице в мороз минус 20? Артист и так в очень жестком графике в это время, куча съёмок и концертов, недосыпы, волнения, связкам очень тяжело. А петь в живую в такой холод-это надышаться ледяным воздухом и, как минимум, заболеть и посадить голос. Поэтому, есть разные съёмки, которые требуют исполнения под фонограмму хотя бы в целях безопасности голоса.

-Ваш дуэт с Филиппом Киркоровым- просто бомба. Точное попадание в сердца. Что вас удивило в общении и работе с Филиппом? Чему он вас научил?

-Если честно, я в восторге от его работоспособности! Он родился, чтобы быть артистом. Когда мы записывали «Хобби», Филипп приехал на студию к 22.00 и писался до 5-6 утра, пока не получилось именно то, что мы хотели. Он приехал уставшим, после репетиций, примерок, кучи съёмок, но когда он оказался в вокальной студии у микрофона - усталость как рукой сняло! Он зарядил всю команду, которая работала над этим синглом, а когда запись была окончена, хотел работать дальше. Ракета! Люблю безгранично!

-Вы поменяли стиль, постройнели. Какие ежедневные ритуалы помогают вам быть в хорошей форме. Пришлось ли ради красоты от чего- то отказаться?

-Как приятно! (Улыбается.). Я стараюсь ходить в фитнесс-зал. Но учитывая, что всю энергию трачу на творчество и на поездки, устаю. Поэтому мне все время хочется поспать, и сил на зал не остается. Но у нас много репетиций с балетом по 3-7 часов, это помогает мне держать себя в форме.

А отказаться мне пришлось от мучного, сладкого, жирного, от всей вредной пиши.

-По дому успеваете что-то делать, готовите мужу. Если да, то что он больше всего любит. Что для вас идеальный отдых и какое у вас в доме любимое место.

-Да, для меня готовка - вид медитации. Даже если я уставшая с концерта возвращаюсь домой - с удовольствием приготовлю что-нибудь вкусное. А муж мой любит все, что я готовлю: и борщ, и пирожки. Умею все!

Что касательно любимого места в доме, то мы ещё пока не заехали в новый дом, к сожалению. Сами понимаете, что такое ремонт (смеётся.). Поэтому я ещё не определилась. Наверняка, будет кухня, так как я ее разрабатывала дольше всего.

-В конце личного года принято подводить итоги, что задумали на след год, чем будете удивлять -готовите ли шоу, может какие-то новые дуэты.

-Я удивлю вас обязательно ещё и в этом году, обещаю. Пока, к сожалению, не могу пока вам открыть завесу тайны, но я надеюсь, что моя публика также тепло воспримет, то что мы делаем с моей замечательной командой.

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