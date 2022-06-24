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Экономика24 июня 2022 7:48

Почти 700 российских компаний перенаправили свой экспорт на восток: как транспортная инфраструктура справляется с изменением логистических цепочек?

Вопрос обсуждался на Петербургском международном экономическом форуме
Павел ЧЕРНЫШОВ
Алексей Шило. Фото фонда Росконгресс

Алексей Шило. Фото фонда Росконгресс

Санкции стран Запада разорвали существующие логистические цепочки. Запрет на транзит через территорию России иностранных самолетов, вхождение российских кораблей в иностранные порты, частичное ограничение железнодорожных перевозок – все это ломает привычные бизнес-процессы. 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия «Новые вызовы – новая логистика»., где эксперты отрасли обсудили самые острые проблемы

Сильнее, чем пандемия

«Пару лет логистику испытывали на прочность коронавирусные ограничения. По данным Росстата, общий объем перевезенных российскими транспортными компаниями грузов с наступлением пандемии снизился на 5,5%. Санкции нанесли удар сильнее, чем пандемия. Сессия посвящена тому, как рынок логистики приспосабливается к новым условиям, какие шаги предпринимают бизнес и государство», – отметил директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.

Рассмотрим конкретный пример. Липецкая область - мощный промышленный и сельскохозяйственный регион. Более 250 предприятий с иностранным участием. Область одной из первых в стране столкнулась с нарушением логистических цепочек.

«Мы сразу начали взаимодействовать и помогать им в поиске новых альтернативных маршрутов поставки сырья, - сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. - Потом мы задумались, а все ли комплектующие нужно завозить? И запустили пилотный проект по локализации совместно со Сбером на основе использования больших данных. Ищем предприятия в соседних регионах, которые могут производить необходимые комплектующие для наших партнёров. Вся информация о таких предприятиях размещается на площадке Минпромторга».

Поддержку предприятиям региона оказывает и областной фонд развития промышленности, который был докапитализорован ещё в начале марта. Для промышленных организаций предусмотрено несколько направлений поддержки, они различаются по целям, уровням процентных ставок, условиям софинансирования и суммам.

Железные дороги надежны

Участники встречи отметили, что самыми стабильными и надежными остаются железнодорожные перевозки.

«Изменилась география перевозок, - сообщил заместитель генерального директора Российских железных дорог Алексей Шило. - Западное направление с точки зрения экспорта просело, а на восток повезли с ростом более 26%. Принятие правительством решения о приостановке правил недискриминационного доступа позволили многим предприятиям использовать инфраструктуру восточного полигона».

Топ-менеджер РЖД отметил, что почти 700 новых предприятий перенаправили свой экспорт в восточном направлении, поскольку европейские рынки для них закрыты. Железнодорожники активно расширяют инфраструктуру восточного полигона. К концу года компания рассчитывает выйти на плановые параметры по перевозке 158 млн тонн в восточном направлении экспортных грузов, что считается хорошим результатом. В 2021 году провозная мощность составила 144 млн тонн.

На сегодня, по словам замдиректора РЖД, есть необходимость перепрофилирования портов, чтобы готовить их к более широкой номенклатуре грузов.

«Коридор Север-Юг. Заинтересованность бизнеса в этих маршрутах мы видим по объемам... Существует отдельная программа по развитию коридоров. Мы запланировали до 2025 года строить дополнительную станцию на границе с Азербайджаном – это также позволит нарастить объемы», – отметил Шило.

Средняя скорость – 8 километров в час

В обсуждении также принял участие член координационного совета «Деловой России», акционер «Новосталь-М» Иван Демченко. «Новосталь-М» поставляла продукцию не только на внутренний рынок, но и на рынки стран на других континентах. Бизнесмен рассказал, как изменились логистические цепочки и само понятие логистики в новых условиях.

«В России средняя скорость движения груза составляет 8 км/ч, а у зарубежных коллег – 40–45 км/ч. Это, в первую очередь, потому что у них избыточная инфраструктура, а у нас недостаточная. Причем, нам не нужно 44 км/ч, нам нужно хотя бы 15–20», — заявил Иван Демченко.

Само понятие «логистика», по словам спикера, сейчас становится гораздо шире. Это и перестройка на другие правила международной купли-продажи, и проблемы с доставкой и приемом платежей, и необходимость работать с местными компаниями в местных валютах.

«Новые вызовы лишь подчеркивают проблемы, которые были всегда», — считает предприниматель. В нынешних условиях у бизнеса не остается выбора. Необходимо самостоятельно инвестировать в инфраструктуру — строить порты и дороги под свои нужды.

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