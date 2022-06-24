Почти 700 российских компаний перенаправили свой экспорт на восток: как транспортная инфраструктура справляется с изменением логистических цепочек?

Алексей Шило. Фото фонда Росконгресс

Санкции стран Запада разорвали существующие логистические цепочки. Запрет на транзит через территорию России иностранных самолетов, вхождение российских кораблей в иностранные порты, частичное ограничение железнодорожных перевозок – все это ломает привычные бизнес-процессы. 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия «Новые вызовы – новая логистика»., где эксперты отрасли обсудили самые острые проблемы

Сильнее, чем пандемия

«Пару лет логистику испытывали на прочность коронавирусные ограничения. По данным Росстата, общий объем перевезенных российскими транспортными компаниями грузов с наступлением пандемии снизился на 5,5%. Санкции нанесли удар сильнее, чем пандемия. Сессия посвящена тому, как рынок логистики приспосабливается к новым условиям, какие шаги предпринимают бизнес и государство», – отметил директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.

Рассмотрим конкретный пример. Липецкая область - мощный промышленный и сельскохозяйственный регион. Более 250 предприятий с иностранным участием. Область одной из первых в стране столкнулась с нарушением логистических цепочек.

«Мы сразу начали взаимодействовать и помогать им в поиске новых альтернативных маршрутов поставки сырья, - сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. - Потом мы задумались, а все ли комплектующие нужно завозить? И запустили пилотный проект по локализации совместно со Сбером на основе использования больших данных. Ищем предприятия в соседних регионах, которые могут производить необходимые комплектующие для наших партнёров. Вся информация о таких предприятиях размещается на площадке Минпромторга».

Поддержку предприятиям региона оказывает и областной фонд развития промышленности, который был докапитализорован ещё в начале марта. Для промышленных организаций предусмотрено несколько направлений поддержки, они различаются по целям, уровням процентных ставок, условиям софинансирования и суммам.

Железные дороги надежны

Участники встречи отметили, что самыми стабильными и надежными остаются железнодорожные перевозки.

«Изменилась география перевозок, - сообщил заместитель генерального директора Российских железных дорог Алексей Шило. - Западное направление с точки зрения экспорта просело, а на восток повезли с ростом более 26%. Принятие правительством решения о приостановке правил недискриминационного доступа позволили многим предприятиям использовать инфраструктуру восточного полигона».

Топ-менеджер РЖД отметил, что почти 700 новых предприятий перенаправили свой экспорт в восточном направлении, поскольку европейские рынки для них закрыты. Железнодорожники активно расширяют инфраструктуру восточного полигона. К концу года компания рассчитывает выйти на плановые параметры по перевозке 158 млн тонн в восточном направлении экспортных грузов, что считается хорошим результатом. В 2021 году провозная мощность составила 144 млн тонн.

На сегодня, по словам замдиректора РЖД, есть необходимость перепрофилирования портов, чтобы готовить их к более широкой номенклатуре грузов.

«Коридор Север-Юг. Заинтересованность бизнеса в этих маршрутах мы видим по объемам... Существует отдельная программа по развитию коридоров. Мы запланировали до 2025 года строить дополнительную станцию на границе с Азербайджаном – это также позволит нарастить объемы», – отметил Шило.

Средняя скорость – 8 километров в час

В обсуждении также принял участие член координационного совета «Деловой России», акционер «Новосталь-М» Иван Демченко. «Новосталь-М» поставляла продукцию не только на внутренний рынок, но и на рынки стран на других континентах. Бизнесмен рассказал, как изменились логистические цепочки и само понятие логистики в новых условиях.

«В России средняя скорость движения груза составляет 8 км/ч, а у зарубежных коллег – 40–45 км/ч. Это, в первую очередь, потому что у них избыточная инфраструктура, а у нас недостаточная. Причем, нам не нужно 44 км/ч, нам нужно хотя бы 15–20», — заявил Иван Демченко.

Само понятие «логистика», по словам спикера, сейчас становится гораздо шире. Это и перестройка на другие правила международной купли-продажи, и проблемы с доставкой и приемом платежей, и необходимость работать с местными компаниями в местных валютах.

«Новые вызовы лишь подчеркивают проблемы, которые были всегда», — считает предприниматель. В нынешних условиях у бизнеса не остается выбора. Необходимо самостоятельно инвестировать в инфраструктуру — строить порты и дороги под свои нужды.