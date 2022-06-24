Безвиз для иностранцев и удвоение качественных гостиниц: ближайшие вызовы туристической отрасли России

Фото фонда Росконгресс

Какой вывод сделали представители туриндустрии в пандемию коронавируса? Правильно – россияне с удовольствием отдыхают на родине. Другое дело, что перед отраслью стоит ряд вызовов, в том числе удвоение емкости качественных гостиниц и даже строительство нового морского курорта. Такие планы обсуждались на Петербургском международном экономическом форуме во время сессии «Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты».

«Увезут только положительные эмоции»

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что стране необходимо минимум в 2 раза увеличить отельную емкость за счет ввода в эксплуатацию современных и качественных гостиниц. Кроме того, нужно создавать новые курорты. В первую очередь – морские. Например, свободные территории есть на Каспии

«На выполнение этой задачи потребуется около 10 лет, – поделилась расчетами руководитель ведомства. - Мы будем предлагать это руководству страны и обязательно внесем такие предложения».

Кроме того, туризм может стать одним из ключевых драйверов развития России в эпоху новой экономической реальности.

«Если по прошлым годам смотреть, у нас экспорт туризма составлял больше 11 млрд долларов, сегодня он упал до 2 млрд долларов – наш прогноз на 2022 год. Это те живые деньги, которые иностранные туристы привозят в нашу страну», — сообщила Догузова.

Сегодня Ростуризм продолжает поддерживать контакты с зарубежными коллегами. Важно выстраивать новые международные коридоры и привлекать в Россию иностранных туристов. Для достижения этих целей, по мнению Зарины Догузовой, необходимо ускорить запуск единой электронной визы для 52 стран. Несмотря на то, что в перечень этих стран попадают недружественные государства, для России ключевым экономическим эффектом станут деньги, которые привозят зарубежные туристы.

«Мы ничего не теряем, только приобретаем. Поэтому мы ждем всех туристов, будем рады, пусть приезжают, знакомятся со страной. Уверена, что они увезут только положительные эмоции, которыми будут дальше делиться с друзьями, родственниками», — сообщила Зарина Догузова.

Экологическому туризму требуется законодательная база

Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что сейчас в нашей стране перспективным направлением является, в том числе, экологический туризм.

«Основные шлагбаумы и проблемы связаны с правовым регулированием. Сегодня в рамках Государственной думы рассматривается законопроект в комитете по экологии, у Дмитрия Николаевича Кобылкина, связанный с определением туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Для экологического туризма пока еще нет законодательной базы. Мы пока даже не приступили к разработке этого законопроекта, хотя это требуется», — подчеркнул Тарбаев.

По мнению депутата, в России существует множество красивых мест, куда можно пригласить путешественников. Главное не нанести ущерба уникальной природе их инфраструктуре. В данном случае речь идет о Байкале, Алтае, Карелии, Хакасии.

В ходе сессии Сангаджи Тарбаев также напомнил о важности развития речного туризма в нашей стране.

«У нас есть большая река в европейской части России — это Волга, на которой стоит несколько городов-миллионников (в целом на Волге проживает около 60 млн человек – «КП»). Туристический поток в эти города можно привлечь за счет развития речного туризма. Речной туризм также поможет развитию сибирских и арктических регионов. Недавно был в Якутии. Там есть возможность сделать круиз по Северному Ледовитому океану. Кто еще из стран может предложить такой туристический продукт?» — задает риторический вопрос депутат.

От фестиваля тюльпанов – к фестивалю лотосов

Глава Дагестана Сергей Меликов во время сессии в рамках ПМЭФ сообщил о том, что турпоток в республику в 2022 году ожидается на уровне 1,5 миллиона человек. Однако, по его мнению, туристическая инфраструктура в регионе испытывает некоторые сложности. В частности, это связано с отсутствием нужного количества мест размещения приезжающих гостей.

Глава Калмыкии Бату Хасиков пояснил, что сфера туризма в России становится все более самодостаточной. Он рассказал, что в калмыцких степях каждый год проходит фестиваль тюльпанов. Мероприятие традиционно собирает большое количество гостей, и в этом году оно проходило в течение месяца. По словам Хасикова, фестиваль собрал 80 тысяч туристов, хотя ранее регион посещали не более 15 тысяч человек. Теперь власти планируют провести в республике фестиваль лотосов.

«Мы в Калмыкии сейчас придумали календарь мероприятий на весь год. Следующее мероприятие, друзья, в августе, оно будет называться «Фестиваль лотосов», который будет проходить на побережье Каспия. У нас тоже 100 км побережья. Правда, оно абсолютно не освоено, но очень интересное. Двое из списка «Форбс» построили там базы, это же признак того, что это востребовано», — резюмировал Бату Хасиков.