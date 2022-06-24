Минобороны уничтожило под Харьковом батарею американских гаубиц

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 367-ми районах. Уничтожено пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материальных средств в районах Приволье Луганской Народной Республики и города Николаев, а также артиллерийские и минометные подразделения в 62-х районах, в том числе – артиллерийская батарея гаубиц М777 в районе Олешки Харьковской области», - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Американские гаубицы специально перебросили к границе России. Олешки всего в 40 километрах от Белгородской области, где с 24 февраля от обстрелов ВСУ пострадали 359 домовладений и 112 автомобилей.

Генерал-лейтенант также сообщил об уничтожении береговым ракетным комплексом «Бастион» стартовой позиции зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы. Он больше не будет обстреливать акваторию Черного моря.

- Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей, - перечислил суммарные потери ВСУ Конашенков.

Представитель Минобороны России отметил, что силами российской противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожены два самолета Су-25 в районах Долгенькое Харьковской области и Высокополье Николаевской области. Сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная и Капитаново Луганской Народной Республики, Вербовка, Донецкое Харьковской области, а также пять тактических ракет «Точка-У» в районах населенных пунктов Стаханов, Луганск и Изюм.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

213 - самолетов.

132 - вертолета.

1334 - беспилотных летательных аппаратов.

350 - зенитных ракетных комплексов.

3769 - танков и других боевых бронированных машин.

659 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3002 - орудия полевой артиллерии и минометов.

3835 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве впервые прошла встреча министров обороны России и Центральной Азии. Темой для обсуждения была ситуация с нарастающей активностью международных террористических организаций в Афганистане.

«Признателен за поддержку нашей инициативы встретиться главам оборонных ведомств государств Центральной Азии и России. Поводом для этого стало нарастание военной опасности в Центральной Азии, активизация международных и региональных террористических организаций на территории Афганистана, в первую очередь «Исламского государства Ирака и Леванта» и «Аль-Каиды» (запрещены в РФ), - заявил Шойгу коллегам на встрече.

Во встрече приняли участие министры обороны Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Руслан Жаксылыков, Бактыбек Бекболотов, Шерали Мирзо и Баходир Курбанов. В таком формате встреча проводится впервые.

Шойгу уточнил, что в регионе распространяются идеология религиозного радикализма, наркотрафик и трансграничная преступность. По данным Минобороны России террористы хотят создать сеть джихадистского подполья в соседних с Афганистаном странах, а Афганистан использовать как свою военную базу.