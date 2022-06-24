Последняя битва за "Ласковый май": семья Юрия Шатунова может лишиться имущества в Германии

За неделю до смерти Юрий Шатунов выиграл главную битву в своей жизни, растянувшуюся на несколько лет и немало помотавшую нервы певцу. Фото: Евгения ГУСЕВА

За неделю до смерти Юрий Шатунов выиграл главную битву в своей жизни, растянувшуюся на несколько лет и немало помотавшую нервы певцу. Ставропольский суд забрал у продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина исключительные права на творчество группы и признал, что хиты принадлежат Юрию Шатунову. Артист наконец получил возможность без всяких рисков исполнять и "Белые розы", и "Седую ночь" и "Розовый вечер" (и, соответственно, зарабатывать), запланировал большой концертный тур. Но выступить перед поклонниками в новом статусе Шатунов успел всего пару раз: его последнее шоу прошло в Подольске 20 июня.

Однако, Разин, который с недавних пор обосновался за океаном, тогда же поспешил заверить: он это дело так не оставит.

- Название группы "Ласковый май" давным-давно зарегистрировано в США, поэтому для правообладателей решения российских судов юридической силы иметь не могут, - заявил продюсер. - Единственные, кто могут исполнять песни группы "Ласковый май", это я и Андрей Гуров - мы имеем доверенность от правообладателей. Поэтому Шатунова ждут огромнейшие иски, которые ему предъявят правообладатели. Теперь у них есть право арестовать его имущество по всему миру. Воровство и незаконное использование чужого имущества в виде концертов и исполнения песен группы "Ласковый май" на протяжении пяти лет на территории России фиксируются правообладателями, и по этим фактам также будут предъявлены иски.

После смерти Юрия Шатунова Разин этот пост в соцсетях удалил, опубликовав соболезнования и назвав свои суды с артистом "многогранными отношениями". Однако, отказался ли продюсер от желания возместить убытки - большой вопрос. Тем более, что речь, похоже, идет об огромных деньгах - доходах от "незаконных" выступлений Шатунова за пять лет. Насколько обоснованы претензии продюсера "Ласкового мая", и может ли он взыскать ущерб теперь уже с наследников певца - жены и двоих детей, сайту kp.ru рассказал звездный адвокат Андрей Алешкин.

- Дело сложное из-за того, что суды шли в двух странах - России и США. Как известно, в Америке не признают решения российских судов, а у нас - решения американских, - сразу предупредил адвокат. - То есть арестовывать имущество певца в России по указке суда из США никто не будет: здесь все нажитое Шатуновым останется его наследникам. Однако, как известно, жена и дети звезды живут в Германии. По данным СМИ, там семья владеет особняком в элитном поселке стоимостью около 3,5 млн евро (это около 196 млн рублей. - Ред.), счетами в банках. И если Андрей Разин просудится за океаном, то он действительно может серьезно испортить жизнь семьи в Европе. Немецкое правосудие с высокой степенью вероятности исполнит решение американского суда. Таким образом, в Германии у наследников Шатунова легко могут забрать имущество, в том числе дом. Учитывая многолетние тяжбы между певцом и продюсером, я бы не исключал такого развития событий.

Звездный адвокат Андрей Алешкин.

Между тем, адвокат Алешкин считает, что все это - большая хитрая схема, в которой для удовлетворения своих интересов используются всевозможные лазейки и злоупотребление правом.

- Я предполагаю, как это могло происходить. Человек в США идет и создает свой лейбл "Ласковый май", регистрирует его. Затем ждет пять лет, фиксирует нарушения - мол, какой-то нехороший артист в России незаконно использует его бренд. И с этими нарушениями обращается в суд, - описал адвокат. - При этом здесь, в России, никто не знает обо всей этой схеме и судебном процессе. Таким образом, аргументы продюсера в суде никто не оспаривает. И суд выносит решение в пользу истца. По моему мнению, это очень сомнительная и подлая история. Человек попросту воспользуется тем, что суд не сможет запросить документы из России, где на самом деле была создана и зарегистрирована группа; не сможет объективно оценить обстоятельства дела. Теоретически, правоохранительные органы смогли бы отстоять права семьи Шатунова, но опять же: разбираться с американскими решениями наши правоохранители просто не имеют возможности. Получается замкнутый круг.

Единственное, по мнению адвоката, что может уберечь наследников от потерь - грамотная судебная защита.

- Семье нужно готовиться к судам. Причем судиться придется не в России, а за рубежом - в Германии, - считает адвокат Алешкин.

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