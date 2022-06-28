Секреты выращивания ягод в саду

Фото предоставлены пресс-службой компании Greenworks

Защищаем урожай от птиц

К началу июля в средней полосе начинается созревание черешни и ранних сортов вишни. Именно в это время первые ягоды становятся желанной добычей для молодого поколения птиц. Чтобы отпугнуть их от растений, можно использовать самодельные флажки из фольги или рыбацкую сеть. Развевающиеся на ветру шелестящие и блестящие элементы будут раздражать птиц, а накинутый на кустарник старый невод не позволит им добраться до ягод.

Фото предоставлены пресс-службой компании Greenworks

Проводим обрезку растений

В конце июня следует провести обрезку веток, наросших со времени весенней обработки растений. Смело избавляйтесь от прикорневой поросли и вертикально растущих на верхнем ярусе ветвей. Кроме того, необходимо регулярно обрезать усы земляники для зимостойкости растения. Для решения этих задач подойдут аккумуляторные садовые ножницы-кусторез Greenworks G24SHT. Они подходят для стрижки травы, кромки газона и ухода за кустарником. Лезвие ножниц на 12 см позволяет проводить финишную обработку и подрезать мелкие неровности растений. Разумеется, вы сможете заменить это лезвие на насадку-кусторез длиной 20 см, которая легко подровняет отросшие ветки. Модель идеальна для частого и длительного использования благодаря небольшому весу (всего 1 кг!) и прорезиненной ручке, предотвращающей соскальзывание инструмента. Наконец, ножницы-кусторез работают от универсального аккумулятора на 24В, совместимого с другими устройствами Greenworks: триммерами, газонокосилками, воздуходувами и т.д.

Фото предоставлены пресс-службой компании Greenworks

Своевременно собираем урожай

Залог успеха в выращивании ягод - регулярный осмотр растений и сбор урожая. Стоит ненадолго забыть о плодах, как они приманят птиц, вредителей или грибок, от которого быстро сгниют. Собирать ягоды можно вручную или механизированно - смородина, крыжовник и арония выдерживают использование комбайна. Однако технику необходимо применять исключительно в крупных масштабах, в небольшом саду достаточно будет самостоятельно регулярно проходить между кустарниками и собирать созревшие ягоды.

Помните, что выращивание ягод требует от садоводов внимательности и регулярного ухода за растениями. Однако зная небольшие секреты, вы сможете каждый год радовать себя и своих близких большим урожаем!