Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире24 июня 2022 9:55

Байдену пишут шпаргалки: что он должен сделать и сказать

Байден случайно показал журналистам подробную шпаргалку своих действий на мероприятии
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Под заголовком «Последовательность событий» шел подробный перечень действий Байдена

Под заголовком «Последовательность событий» шел подробный перечень действий Байдена

Фото: EAST NEWS

Впору уже собирать коллекцию из конфузных ситуаций, в которые постоянно ухитряется загонять сам себя президент США. То он в растерянности не знает, куда ему идти, то сует ладонь для рукопожатия в пустое место, то сказанет что-нибудь невпопад, повергая всех в ступор. И это, не считая зрелищных падений с трапа и с велосипеда.

Судя по всему, помощникам американского лидера надоело краснеть за его ляпы, которые с удовольствием смакуются журналистами во всем мире. Поэтому перед каждым официальным событием президенту стали подсовывать шпаргалки, в которых пошагово расписано, что и как он должен сделать.

Но и здесь старина Джо дал маху. На днях он обсуждал с президентом AFL-CIO (это крупнейшая федерация профсоюзов США) Лиз Шулер проблемы ветрогенераторов на морском шельфе. Байден вынул из бокового кармана заветный листочек с подсказками, но по рассеянности повернул его лицевой стороной к публике. Тут же защелкали затворы фотоаппаратов, благо текст был напечатан крупным шрифтом. И вот что там узрели.

Под заголовком «Последовательность событий» шел подробный перечень действий Байдена (в стиле начальника пионерлагеря тов. Дынина из знаменитого советского фильма):

- ВЫ входите в Комнату Рузвельта (конференц-зал в Западном крыле Белого дома. - Ред.) и здороваетесь с участниками;

- Садитесь на СВОЙ стул;

- Входит пресса;

- ВЫ даете короткий комментарий (2 минуты);

- Пресса уходит;

- Вы задаете Лиз Шулер вопрос (примечание: она присутствует по видеосвязи);

- Вы благодарите участников;

- Вы уходите.

Говорят, мероприятие прошло в строгом соответствии с инструкцией. Но американцы принялись оживленно обсуждать в соцсетях президентскую «шпору». Ужасаются: выходит, «лидер свободного мира» даже не в состоянии запомнить, что и в какой последовательности ему делать! А лучшим комментарием стал такой: «Интересно, что написано в его инструкции на случай ядерной войны».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Входите в зал, садитесь на свое место": Байден случайно показал инструкции по поведению на рабочих встречах

Байден случайно показал пошаговый список "указаний" по поведению на рабочих встречах (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ