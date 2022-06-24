Байдену пишут шпаргалки: что он должен сделать и сказать

Под заголовком «Последовательность событий» шел подробный перечень действий Байдена Фото: EAST NEWS

Впору уже собирать коллекцию из конфузных ситуаций, в которые постоянно ухитряется загонять сам себя президент США. То он в растерянности не знает, куда ему идти, то сует ладонь для рукопожатия в пустое место, то сказанет что-нибудь невпопад, повергая всех в ступор. И это, не считая зрелищных падений с трапа и с велосипеда.

Судя по всему, помощникам американского лидера надоело краснеть за его ляпы, которые с удовольствием смакуются журналистами во всем мире. Поэтому перед каждым официальным событием президенту стали подсовывать шпаргалки, в которых пошагово расписано, что и как он должен сделать.

Но и здесь старина Джо дал маху. На днях он обсуждал с президентом AFL-CIO (это крупнейшая федерация профсоюзов США) Лиз Шулер проблемы ветрогенераторов на морском шельфе. Байден вынул из бокового кармана заветный листочек с подсказками, но по рассеянности повернул его лицевой стороной к публике. Тут же защелкали затворы фотоаппаратов, благо текст был напечатан крупным шрифтом. И вот что там узрели.

Под заголовком «Последовательность событий» шел подробный перечень действий Байдена (в стиле начальника пионерлагеря тов. Дынина из знаменитого советского фильма):

- ВЫ входите в Комнату Рузвельта (конференц-зал в Западном крыле Белого дома. - Ред.) и здороваетесь с участниками;

- Садитесь на СВОЙ стул;

- Входит пресса;

- ВЫ даете короткий комментарий (2 минуты);

- Пресса уходит;

- Вы задаете Лиз Шулер вопрос (примечание: она присутствует по видеосвязи);

- Вы благодарите участников;

- Вы уходите.

Говорят, мероприятие прошло в строгом соответствии с инструкцией. Но американцы принялись оживленно обсуждать в соцсетях президентскую «шпору». Ужасаются: выходит, «лидер свободного мира» даже не в состоянии запомнить, что и в какой последовательности ему делать! А лучшим комментарием стал такой: «Интересно, что написано в его инструкции на случай ядерной войны».

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