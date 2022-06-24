Богдан Безпалько: Никто Украину в Евросоюз принимать не собирается

На Украине ликуют Фото: REUTERS

В четверг вечером стало известно, что на саммите Евросоюза Украине и Молдавии предоставили статус кандидата в члены ЕС. При этом Грузии, подавшей заявку одновременно с Молдавией, 3 марта 2022-го, было отказано. Киеву уже до конца года предстоит отчитаться перед Брюсселем о выполнении семи условий. В частности, это усиление борьбы с коррупцией, реформа суда и законодательств о меньшинствах национальных и гендерных. На Украине ликуют. Считают это своей крупной политической победой. Но аналитики , в том числе в Старом Свете, реагируют скептически. Что значит это решение для нас, для украинцев, для европейцев?

«КП» обратилась за комментарием к члену Президентского совета по межнациональным отношениям Богдану Безпалько.

- Богдан Анатольевич, какой смысл в предоставлении Киеву статуса кандидата в члены ЕС, насколько это серьезно — в Европе другие страны годами ждут вступления...

- Это имеет только политический смысл. Причем, в основном, для Киева. Руководство Украины может преподносить это как большую победу. Но какое-то очень небольшое время. Это чем-то напоминает договор о заключении Евроассоциации при Порошенко. Все воспринимали его так же восторженно — как безвизовый въезд в страны ЕС и прочие удовольствия.

- А в реальности?

- В реальности это ничего не значит. Это не предоставляет Украине никаких льгот и преференций. Зато накладывает ряд обязательств.

- Кажется, сейчас их семь?

- А могут выдвигаться и новые условия. Но в любом случае набор серьезных условий Украине выдвинут уже сейчас. Большинство ей выполнить будет, мягко говоря, затруднительно. И это может длиться годами. Или десятилетиями, как в случае с Турцией. Албания долго ждет. Сербия.

- При том, что немало стран выражали неудовольствие тем, что Украину пропихивают в ЕС, никто не проголосовал сейчас против.

- Один из руководителей Албании довольно резко выразился . Но кому интересно мнение Албании — она страна не того масштаба, чтобы к ней всерьез прислушивались. Если бы она начала фрондировать — могли бы применить какие-то санкции.

- Сербию не берут в ЕС из-за того, что Белград не признает Косово, а Киев не признает Крым, но его за уши тащат в Евросоюз?

- Это все-таки разные истории. Для Запада давно существуют двойные стандарты в международной и, в частности, в европейской политике. Для Брюсселя предоставление статуса кандидата Кишиневу и Киеву — это чисто политический акт. В Молдавии ведь тоже есть «нерешенная проблема» - Приднестровье. Двум этим бывшим республикам СССР сейчас в глазах руководства ЕС политически выгодно предоставить такой статус, потому что они в конфликте с Россией — одна в «горячем», другая в «холодном». А Грузии не предоставили статуса — потому что она не в конфликте сейчас.

- Но ЕС, давая статус для двух стран с нерешенными территориальными проблемами, делает исключение из своих же правил?

- Не будь у Украины конфликта с Россией, она бы и кандидатский статус не получила.

- Как Киев до конца года сможет отчитаться о выполнении семи условий?

- Они и не станут выполнять. Все продолжат списывать « на войну». И есть подозрение, что у Киева никто особо требовать и не будет правдивого отчета .

- А что им сложнее всего выполнить?

- Сложным будет являться все, но борьба с коррупцией — сложнее всего. С правами меньшинств наверное полегче.

- Это если речь о генедерных, не национальных меньшинствах?

- Да, с гей-парадами им проще, чем с правами венгров и румын, например. Но у Киева всегда есть ручные национальные организация, вроде крымско-татарских или венгерских. Которые могут продемонстрировать лояльность нынешнему украинскому режиму.

- А как быть с правами «русского меньшинства»?

- И тут могут найти лояльного человека. Которого могут либо купить, либо запугать. Как «представители Донбасса» в Киеве. Так у них и «Крымская администрация» есть такая же, и «Таврический университет». Но даже если и не будет реальных представителей меньшинств, которые окажутся всем довольны, вряд ли в Брюсселе станут настаивать.

- Почему борьба с коррупцией для Киева — самое сложное условие?

- А как они смогут в реальности бороться? Как можно проверить расходование если не средств, то материальных ресурсов, которые «направляют на войну»? Они все увяжут с обстановкой на территориях, где проводится спецоперация. Все будут списывать на войну, на агрессию — и как там можно поверить?

- А если случится чудо и Киев к концу года выполнит все семь условий — для них сделают еще одно исключение и экстренно примут в ЕС?

- Такого не будет точно. Большинство экспертов сходятся в невозможности этого. И это станет большим разочарованием для украинского населения, которому внушают, что до ЕС уже рукой подать. А Брюсселю Украина в качестве полноправного члена ЕС не нужна — зачем им реальные проблемы и расходы? И при необходимости найдут невыполнение любого из условий. А условия и не могут быть выполнены Киевом.

- Для Зеленского это - его личный успех?

- Для него это повод демонстрации своего успеха. А не реальный успех. В некотором роде краткое укрепление его позиции внутри элит.

- Что это значит для нас?

- Для Москвы это мало что значит. Это ничего в экономическом смысле не дает Украине. Она и так уже на внешнем содержании западных стран.