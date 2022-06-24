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Звезды24 июня 2022 10:25

Рассекреченная хроника СВР о работе советских нелегалов попала в эфир

Управление «С» отмечает 100 лет со дня создания выпуском специального фильма
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Управление «С» отмечает 100 лет со дня создания выпуском специального фильма

Управление «С» отмечает 100 лет со дня создания выпуском специального фильма

Уникальный документальный фильм «Без права на славу», посвященный сверхзакрытой работе сотрудников Службы внешней разведки России, выйдет в эфир 28 июня. В этот день вековой юбилей отметит самое засекреченное подразделение СВР РФ: Управление «С».

Тайные операции, немыслимые задания и аномальный профессионализм — это нелегальная разведка, о действиях которой простые смертные могут только догадываться. Отдельные сериалы посвящают сотрудникам этой спецслужбы («Американцы», «Аметист»), но правду знают только те, кто трубить о подвигах не приучен. Именно поэтому интерес к работе и судьбам нелегальных разведчиков у публики всегда огромен.

— Мы редко понимаем, как невидимая миру, скрытая грифом секретности работа разведчиков-нелегалов влияет на политику и экономику, а в конечном итоге на жизнь каждого из нас, — объясняет историк разведки Николай Долгополов. — Фильм призван рассказать об этом на примере конкретных эпизодов, следуя за рассекреченными биографиями конкретных людей, которые, рискуя жизнями, без права на славу, работают на благо своей страны и общее благо человечества.

Особый риск, угроза свободе и жизни — все это закрытая жизнь разведчика: непубличного героя невидимого фронта. В документалке «Без права на славу» завесу тайны приоткроют ветераны службы — генерал-майор Сергей Яковлев, полковник Тамара Нетыкса, глава «Группы «Вымпел» Валерий Попов и многие другие специалисты (историки спецслужб, родственники ветеранов СВР).

Ветеран СВР Сергей Яковлев

Ветеран СВР Сергей Яковлев

Авторы фильма представят уникальные материалы: фото- и видеокадры, документы из личных архивов ветеранов СВР России и проч. Специфика работы нелегальной разведки в ленте раскрыта через судьбы конкретных людей, не имеющих права на публичность.

«Без права на славу», вторник, «Звезда», 21.50 и «Звезда Плюс», 18.25

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