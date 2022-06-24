Рассекреченная хроника СВР о работе советских нелегалов попала в эфир

Управление «С» отмечает 100 лет со дня создания выпуском специального фильма

Уникальный документальный фильм «Без права на славу», посвященный сверхзакрытой работе сотрудников Службы внешней разведки России, выйдет в эфир 28 июня. В этот день вековой юбилей отметит самое засекреченное подразделение СВР РФ: Управление «С».

Тайные операции, немыслимые задания и аномальный профессионализм — это нелегальная разведка, о действиях которой простые смертные могут только догадываться. Отдельные сериалы посвящают сотрудникам этой спецслужбы («Американцы», «Аметист»), но правду знают только те, кто трубить о подвигах не приучен. Именно поэтому интерес к работе и судьбам нелегальных разведчиков у публики всегда огромен.

— Мы редко понимаем, как невидимая миру, скрытая грифом секретности работа разведчиков-нелегалов влияет на политику и экономику, а в конечном итоге на жизнь каждого из нас, — объясняет историк разведки Николай Долгополов. — Фильм призван рассказать об этом на примере конкретных эпизодов, следуя за рассекреченными биографиями конкретных людей, которые, рискуя жизнями, без права на славу, работают на благо своей страны и общее благо человечества.

Особый риск, угроза свободе и жизни — все это закрытая жизнь разведчика: непубличного героя невидимого фронта. В документалке «Без права на славу» завесу тайны приоткроют ветераны службы — генерал-майор Сергей Яковлев, полковник Тамара Нетыкса, глава «Группы «Вымпел» Валерий Попов и многие другие специалисты (историки спецслужб, родственники ветеранов СВР).

Ветеран СВР Сергей Яковлев

Авторы фильма представят уникальные материалы: фото- и видеокадры, документы из личных архивов ветеранов СВР России и проч. Специфика работы нелегальной разведки в ленте раскрыта через судьбы конкретных людей, не имеющих права на публичность.

«Без права на славу», вторник, «Звезда», 21.50 и «Звезда Плюс», 18.25