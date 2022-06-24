Министрам обороны СНГ показали наградные листы на героев-земляков

Выставка прошла в Национальном центре управления обороной России

Участники 80-го заседания Совета министров обороны стран СНГ в пятницу, 24 июня, приняли участие в выставке, посвященной Параду Победы 1945 года и Параду на Красной площади 2020 года в честь 75-летия победы над фашизмом, организованной в Минобороны России. Она прошла в Национальном центре управления обороной России.

Выставка состояла из трех частей. В первой были представлены архивные материалы Парада Победы 1945 года - списки трофейных немецких знамен и штандартов, схемы прохождения парадных расчетов, речь маршала Жукова.

Также показаны наградные листы красноармейцев - уроженцев Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и России.

Во второй части демонстрировалась отечественная техника: три автомобили, кабриолета ЗиЛ, которые участвовали в парадах с 1971 по 2018 годы и Aurus, на котором Сергей Шойгу впервые принял участие в Параде Победы в 2019 году.

В третьей: парадные мундиры с Орденами Победы маршалов Говорова, Рокоссовского и Жукова, а также шашка маршала Баграмяна. Кроме того, показана Медаль "За победу над Германией". Такая медаль была впервые выдана накануне Парада 1945 года каждому его участнику от рядового до маршала.

Также на выставке были показаны пригласительные билеты на Парад и программки.

Экспозиция завершилась у пушки, которая прошла войну от Сталинграда до Берлина и приняла участие в салюте в честь Дня Победы.