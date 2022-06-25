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ЗДОРОВЬЕ25 июня 2022 4:00

Ученые объяснили, почему опасно пить кофе перед походом в магазин

Кофеин заставляет нас забыть об экономии и совершить массу лишних покупок
Алина МАКЕЕВА
Все больше научных исследований открывает для нас реальное воздействие кофе на организм.

Все больше научных исследований открывает для нас реальное воздействие кофе на организм.

Фото: Shutterstock

Все больше научных исследований открывает для нас реальное воздействие кофе на организм. Давно доказано, что этот напиток не повышает артериального давления, как считали раньше, а даже может его несколько снижать (за счет мочегонного эффекта). Содержащиеся в нем вещества обладают онкопротекторными свойствами, то есть несколько снижают риски развития рака. Неудивительно, что кофе захватывает мир и кофеин стал едва ли не самым популярным психостимулятором в мире. В городах давно никого не удивишь человека со стаканчиком капучино или лате – в парке, общественном транспорте, торговом центре.

Группа ученых решила изучить, как модное увлечение кофе воздействует на наши потребительские привычки.

«Люди часто совершают покупки в Интернете и в обычных магазинах сразу после или во время употребления кофеина. Этому также способствует растущая распространенность кофеен, а также то, что в некоторых розничных магазинах есть кафе-бары и предлагаются бесплатные напитки с кофеином», - говорят авторы опубликованного исследования.

Они после стаканчика кофе отправили добровольцев за покупками в магазинах разных стран, а часть экспериментов проводили прямо в лаборатории, за компьютерами. Выяснилось, что под воздействием кофеина люди тратят значительно больше денег, совершают больше покупок. Причем эти излишние, незапланированные приобретения, как правило, можно отнести к «геденестическим», то есть в первую очередь приносящим удовольствие, но не пользу, отмечают авторы исследования. Переводя на бытовой язык – после кофе участники эксперимента сметали с полок вкусности и приятности, которые в нормальном состоянии, подумав, скорее всего отложили бы или ограничили. Думаю, многим любителям кофе знакома эта ситуация: на кассе оплатил огромную тележку с товарами, приехал из магазина домой, разобрал сумки и понял, что привез деликатесов, джанк-фуда, обед-то приготовить не из чего… Раньше мы винили себя в нерациональности. А, оказывается, виноват был любимый кофе.

Что интересно: те добровольцы, которые выбирали кофе без кофеина или обычную воду, совершали меньше импульсивных покупок, лучше контролировали бюджет. Эх, придется брать у них пример. По крайней мере, в оставшиеся до зарплаты дни.

Красота и здоровье