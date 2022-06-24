Украинская «Точка-У» целила в центр Луганска. Но ее сбила российская ПВО в 5 километрах от города

Место падения обломков Фото: Александр ГАМОВ

В пятницу, 24 июня, корреспондент «Комсомольской правды», находящийся сейчас в Луганске, получил из официальных источников информацию следующего содержания:

«…Минувшей ночью украинское военно-политическое руководство отдало приказ нанести удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по столице ЛНР Луганску. Благодаря слаженным действиям ПВО, ракета была сбита на подлете в районе населенного пункта Тепличное»

Александр Гамов на месте разрушения. Фото: Александр ГАМОВ

Мне также рассказали, что «судя по траектории полета и расчетным данным» ракеты (см. схему), целью была Администрация главы ЛНР Леонида Пасечника.

И я тут же отправился в Тепличное, с коллегами нам удалось найти место падения ракеты, точнее, ее фрагментов.

Повсюду осколки Фото: Александр ГАМОВ

Разрушенный дом, глубокая воронка на огороде. Кругом - осколки…

В доме - во время падения фрагментов ракеты и взрыва, находилась молодая женщина с детьми. Об этом нам рассказал ее сосед - военнослужащий Виктор.

- Насколько мне известно, никто из детей не пострадал, - сообщил он. - А хозяйку увезли в больницу. У неё 27 парезов.

Разрушенный дом, глубокая воронка на огороде. Кругом - осколки… Фото: Александр ГАМОВ

И ещё Виктор рассказал, что все произошло примерно в три часа ночи, когда в Тепличном все спали.

Воронка на месте взрыва Фото: Александр ГАМОВ

Комментарий руководства ЛНР к случившемуся получить пока не удалось.

А луганчане, с которыми довелось пообщаться, говорят, что такого беспредела со стороны украинских неонацистов в отношении мирных граждан здесь давно уже не было.

Мне также рассказали, что «судя по траектории полета и расчетным данным» ракеты, целью была Администрация главы ЛНР Леонида Пасечника. Фото: Александр ГАМОВ

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