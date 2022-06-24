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Политика24 июня 2022 11:05

Минобороны: Страны СНГ создадут Единую систему государственного радиолокационного опознавания и подразделение гуманитарного разминирования

Министры обороны стран СНГ проанализировали военно-политическую обстановку в мире с учетом российской спецоперации на Украине
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«На заседании рассмотрены вопросы развития Совместной системы связи вооруженных сил, спланирована деятельность по совершенствованию Единой системы государственного радиолокационного опознавания», - заявил Сергей Шойгу по итогам 80-го заседания Совета министров обороны стран СНГ, которое прошло в Москве.

Кроме того, на заседании было проанализировано состояние безопасности полетов авиации в вооруженных силах, а также согласованы вопросы финансирования развития объединенной системы ПВО.

Министры обороны СНГ обсудили формирование совместного подразделение гумразминирования и проанализировали ситуацию в мире с учетом спецоперации.

«В ходе совместной работы предметно проанализирована военно-политическая обстановка, в том числе с учетом специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине», - сообщил Шойгу.

Глава военного ведомства добавил, что он с коллегами из других стран «наметили пути дальнейшего развития взаимодействия государств СНГ в сфере обороны и военной безопасности».

Министры на встрече в Москве подтвердили единое понимание «характера современных вызовов и угроз».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с назначением новых министров обороны Армении и Казахстана и пожелал им успехов в работе.

«Информирую о том, что в составе Совета произошли изменения. Министром обороны Республики Армения назначен Папикян Сурен Рафикович. Министром обороны Республики Казахстан назначен генерал-полковник Жаксылыков Руслан Фатихович», - сказал он на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

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