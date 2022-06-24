Минобороны: Страны СНГ создадут Единую систему государственного радиолокационного опознавания и подразделение гуманитарного разминирования

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«На заседании рассмотрены вопросы развития Совместной системы связи вооруженных сил, спланирована деятельность по совершенствованию Единой системы государственного радиолокационного опознавания», - заявил Сергей Шойгу по итогам 80-го заседания Совета министров обороны стран СНГ, которое прошло в Москве.

Кроме того, на заседании было проанализировано состояние безопасности полетов авиации в вооруженных силах, а также согласованы вопросы финансирования развития объединенной системы ПВО.

Министры обороны СНГ обсудили формирование совместного подразделение гумразминирования и проанализировали ситуацию в мире с учетом спецоперации.

«В ходе совместной работы предметно проанализирована военно-политическая обстановка, в том числе с учетом специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине», - сообщил Шойгу.

Глава военного ведомства добавил, что он с коллегами из других стран «наметили пути дальнейшего развития взаимодействия государств СНГ в сфере обороны и военной безопасности».

Министры на встрече в Москве подтвердили единое понимание «характера современных вызовов и угроз».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с назначением новых министров обороны Армении и Казахстана и пожелал им успехов в работе.

«Информирую о том, что в составе Совета произошли изменения. Министром обороны Республики Армения назначен Папикян Сурен Рафикович. Министром обороны Республики Казахстан назначен генерал-полковник Жаксылыков Руслан Фатихович», - сказал он на заседании Совета министров обороны стран СНГ.