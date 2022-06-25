«Горящие путевки» больше не работают: шесть актуальных способов сэкономить на отпуске

Многие до сих пор не осознают, что именно впечатления дают нам незабываемые эмоции и заряд энергии на целый год Фото: Shutterstock

Раньше у экономных туристов было, как минимум, два главных способа отправиться в отпуск подешевле: купить «горящий» тур или, наоборот, забронировать все как можно заранее. Второй вариант годился и для тех, кто любит путешествовать самостоятельно, без турагентств. Но нынче оба этих варианта, увы, не годятся. «Горящие» туры ушли в прошлое еще несколько лет назад в связи с кризисом в туристической отрасли. А сейчас и «заранее» под большим вопросом. Вот как планировать отпуск за полгода, если непонятно, куда через месяц самолеты будут летать, а куда не будут?

Как же экономить в нынешних условиях — без риска, что эта экономия обернется отменой поездки и потерей гораздо большего количества денег? И если отдохнуть хочется именно летом, а не в межсезонье? Мы собрали лайфхаки от экспертов.

1.Не путешествуйте в одиночку

Да, для одиноких туристов отпуск получается мероприятием более затратным. В основном это связано со стоимостью размещения.

- Нередко в отелях номер на двух человек и на одного может стоить одинаково, или почти одинаково. Зависит это, как правило, от того, включено ли питание в стоимость проживания. В случае, если вы планируете в основном питаться вне отеля или покупать еду, — однозначно выгоднее размещение в двухместном номере, - говорит исполнительный Директор национальной системы бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко.

Для туристов, которые снимают жилье или апартаменты, - это еще очевиднее. Плата берется независимо от того, сколько человек заселится.

То же и с турами — все по той же причине.

- Туры на одного стоят дороже, чем в расчете на человека при путешествии семьей или группой друзей. Если поехать не с кем, можно найти попутчика - для этого есть специальные сообщества в соцсетях, - делится пресс-секретарь компании «Юмани» Антон Рубас.

2.Пакетные туры — дешевле

-Зачастую проживание при бронировании тура стоит значительно дешевле, чем если бронировать номер в отеле самостоятельно. Отели в большинстве случаев предлагают туроператорам сразу блок номеров по оптовым ценам. Таки образом, при покупке тура стоимость одной ночи в отеле получается значительно ниже, - подсказывает Марина Гончаренко.

Так бывает не только с отелями. Авиабилеты туроператор тоже, как правило, покупает оптом.

3.Берегитесь местных праздников

- Стоит избегать поездок в праздничные даты и в преддверии крупных мероприятий в городе прибытия. Как правило, в таких ситуациях билеты дороже, а места в гостиницах найти сложнее и стоят они дороже, - делится своими наблюдениями Антон Рубас.

Совет вроде бы очевидный. Но обычно мы помним только про те праздники, которые касаются нас лично. И забываем, что в зарубежных странах, включая доступные нам сейчас, все может быть по-другому. Но и при внутренних поездках какой-нибудь День огурца в Суздали вполне может повысить заполняемость местных отелей и цены в местных кафе и ресторанах. Мораль — прежде чем куда-то собраться, изучите, что там в желаемые вам даты будет происходить.

4.Расслабляйтесь там, где «не сезон»

Это совет для тех, кто очень хочет комфорта или даже шика, но карман этого… ну, не очень позволяет. Знаете, почему этим летом в топе популярных направлений оказались Эмираты, хотя вообще-то высокий сезон там зимой, а летом на пляже - как на сковородке? Именно туда рванули любители люксового отдыха, который именно летом там предлагают с хорошей скидкой. Если надо просто отоспаться в хорошем номере и понежиться в спа — почему бы и нет?

5.Скидки и акции никто не отменял

Это больше касается самостоятельных туристов. «Бывалые», как правило, подписаны на рассылки всех возможных авиакомпаний. И это правильно — так вы будете в курсе всех акций и распродаж, коих этой весной было немало.

- Не упускайте из виду специальные тарифы, которые предлагают отели, - советует Марина Гончаренко. - Так, например, при покупке шести ночей, седьмая может идти в подарок.

6.Собирайте кэшбек и бонусы

Программа туристического кэшбека для желающих отдохнуть в России, увы, уже завершилась. Но есть еще и разнообразные партнерские банковские программы. Общий смысл: если вы покупаете билет или отель через определенный сервис и платите картой определенного банка, можно рассчитывать на кэшбек — то есть возврат части потраченных средств. Варианты — от 1% аж до 8%. Еще вариант — банковские программы лояльности, когда за определенные покупки вам начисляются бонусы, а их, в свою очередь можно потратить, например, при приобретении авиабилета.

Подобные программы есть у «Сбера» (надо подключиться к «СберСпасибо»), «Тинькофф», «Райффайзен», «Юмани» и т. п. Собственно, почти у всех крупнейших банков и платежных сервисов.

Про авиамили, наверное, уже все знают. Но можно получить кэшбек и за покупку билетов у РЖД. В программе участвуют «Сбер», «Тинькофф», «Альфа-банк», Home Credit Bank и т. п.

Самое важное со всеми кэшбеками, милями и бонусами — внимательно прочитать, что от вас требуется, чтобы покупку вам «зачли»: как правило, выставляются какие-то дополнительные условия (например, надо где-нибудь зарегистрироваться).

ВАЖНО

На чем лучше не экономить?

- На расположении жилья

Конечно, отель на окраине или в километре от пляжа будет стоить дешевле. Но подумайте, сколько денег вы дополнительно потратите на транспорт. Или своих сил — таскаться по жаре и солнцу.

- На страховке

Это особенно важно, если вы собираетесь заниматься в отпуске какими-нибудь видами спорта типа дайвинга или скалолазания.

- В нынешней ситуации стоит оформить и страховку от невылета, - советует основатель онлайн-турагенства Diomidova Travel Надежда Диомидова.

- На виде из окна номера

- Многие до сих пор не осознают, что именно впечатления дают нам незабываемые эмоции и заряд энергии на целый год, - предупреждает Надежда Диомидова. - Поэтому не выбирайте номера с плохим видом. Сбережете несколько десятков долларов (или сотен рублей) в день — а впечатления будут сильно подпорчены.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Почем отдохнуть вдвоем на море в начале июля

(минимальная цена пакетного тура на 10 дней, с перелетом из Москвы)

1.Калининград от 41 тыс. руб. (только завтрак)

2.Абхазия от 47,5 тыс. руб. (только завтрак)

3.Сочи от 58 тыс. руб. (только завтрак)

4.ОАЭ от 87,5 тыс. руб. (только завтрак)

5.Турция (Анталья) от 92,5 тыс. руб. (все включено)

6.Египет (Шарм-эль-Шейх) от 110,5 тыс. руб. (все включено)

7.Шри-Ланка от 140 тыс. руб. (только завтрак)

8.Мальдивы от 152 тыс. руб. (только завтраки)

9.Катар от 223,5 тыс. руб. (только завтраки)

10.Сейшелы от 296 тыс. руб. (только завтраки)

(Данные «1001 тур»)

ВОПРОСЫ В ТЕМУ

- Стоит ли сейчас бронировать отдых заранее?

- Это зависит от того, где и что вы бронируете, - рассказывает исполнительный директор национальной системы бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко. - Как правило, это действительно выгоднее. Но если это массовое российское направление пляжного отдыха — например, Сочи, Анапа, Геленджик — то как раз заблаговременное бронирование может оказаться более дорогим.

Наши курортные города сильно зависят от сезона и, как правило, до его наступления сильно перестраховываются — чтобы не упустить возможную прибыль.

- Как оплатить билеты иностранной авиакомпании российской картой?

- Самый простой способ - купить авиабилет через турагентство (для этого необязательно бронировать тур полностью) или сайт-агрегатор. Речь о популярных интернет-поисковиках билетов типа aviasales, OneTwoTrip и т.п., которыми и так многие из нас пользуются. Как обычно, выбираете там нужный билет, но платите не напрямую авиакомпании, а собственно агрегатору. Либо он сам перенаправит вас в агентство, которому можно заплатить в рублях. И уже от него получаете нужные билеты. (Все это происходит онлайн, без особых дополнительных проблем). Общая суть - вы расплачиваетесь российской картой через посредника, у которого налажены каналы оплаты услуг зарубежных партнеров.

КСТАТИ

По данным «ЮМани», в этом году россияне стали чаще ездить по стране на поезде. Количество проданных билетов выросло на 40%, а обороты интернет-площадок с этого вида транспорта — на 58%. Средний чек тоже увеличился — на 13%, до 4 674 рублей. Также растёт спрос на автобусные перевозки и туры. По сравнению с прошлым годом оплаченных поездок стало на 45% больше, а средний автобусный чек увеличился на 44% и составил 2 650 рублей.